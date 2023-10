Diether Ocampo, nais makagawa ng biopic

MAYNILA -- Nais ni Diether Ocampo ang makagawa ng isang biopic o magampanan ang isang karakter na may importanteng parte sa kasaysayan ng Pilipinas.

"Ang gusto kong gampanan ay talambuhay ng mga masasabi kong importanteng mga tao sa ating history sa Pilipinas. Sila 'yung maging sa henerasyon natin ay malaki ang naging kontribusyon nila. Kumbaga gusto kong sabihin ay isatalambuhay ang mga importanteng tao," ani Ocampo sa "Korina Interviews" ni Korina Sanchez.

Nang masabi ni Sanchez na maari niyang gampanan ang dating pangulong Emilio Aguinaldo, sagot ni Ocampo: "Yan mga ganyan. Eh Caviteño rin. Taga-Kawit si ano. So may pagpapakahawig minsan."

Naniniwala si Ocampo na galing sa mga totoong karanasan sa buhay ang pinaghuhugatan pagdating sa pag-arte.

"Yun ang mayroon tayo na minsan ay binabalewala natin, ang eksperiyensiya. Kahit hindi maganda ay importante po 'yan dahil gagamitin mo 'yan sa lahat ng pagkakataon," ani Ocampo.

"Ang sa akin, bilang aktor, ay gusto mo ay mayroon kang nagagawa kahit isa man lang na sa dami-dami ng commercial na nagagawa mo. 'Yun naman ay utang mo sa mga manonood na kailangan bigyan mo sila ng kasiyahan na hindi mo na sila bibigyan ng masyadong kaisipan para ma-appreciate nila ang trabahong ginawa mo, 'yun ang commercial. Pero sa mga malalim na palabas na maituturing nating art o malalim o maraming pinaghuhugatan, bihira 'yung ganyan. Pero kung makagawa ka ng isa at least na matatandaan talaga ng tao. At saka yon 'yung fulfilment mo bilang aktor.

Nito lamang nakaraang buwan ay muling nakasama ni Ocampo ang mga kasamahan sa industriya sa ginanap na ABS-CBN Ball.

