MANILA -- Actress-singer Maymay Entrata admitted that she never thought that her hit song "Amakabogera" will receive recognition abroad.

In Star Magic's Inside News on Wednesday night, Entrata shared her thoughts about her nomination as Best Asia Act in the 2022 MTV Europe Music Awards (EMA).

"'Yung goal lang namin is mabigyan ng hustisya itong kantang 'Amakabogera' at ma-recognize ako ng mga tao bilang isang music artist. Pero hindi ko akalain na mare-recognize rin po siya sa ibang bansa kaya sobrang blessed talaga," Entrata said.

"Napakalaking fulfillment ito para sa sarili ko rin bilang isang music artist. Kasi 'yun naman talaga ang isa sa mga goal ko, 'yung ma-recognize ako ng mga tao, ng ating mga kapwa Pilipino na ako po ay kumakanta. Still learning pa rin po sa craft ko at siyempre isa sa malaking fulfillment dito sa ating mga OPM artist ay at least hindi lang po nare-recognize ang mga kanta natin dito sa Pilipinas kung hindi pati sa ibang bansa at isa ako sa pinaka-blessed dahil naging parte ako nitong napakalaking achievement na ito," she added.

Entrata, who is nominated for the award alongside Indonesia’s NIKI, Thailand’s SILVY, Japan’s The Rampage from Exile Tribe, and South Korea’s Tomorrow x Together, is the only Filipino nominee at this year's MTV EMA.

"Sobrang overwhelmed po. Kasi malaki po siya talagang blessing. 'Yung katotohanan na hindi pa nag-one year 'yung 'Amakabogera' tapos ganito na agad 'yung naibigay na recognition sa atin ay napakalaking biyaya po talaga para po sa akin. Siguro talaga dala-dala ko ito hanggang sa pagtanda ko. Kasi hindi ba kapag first hindi mo makakalimutan 'yon tapos MTV EMA pa," Entrara said.

Asked if she is now ready to conquer the international stage, Entrata said: "Naniniwala ako na kapag pinaghusayan mo at pinag-aralan mo talaga, alam mong ready ka eh, so opo."

"Marami na pong OPM artists ang nakapagsimula na po sa ibang bansa.... Isa rin po 'yon sa magiging dream ko talaga," she added.

Fans can vote for their favorite artists to win in their respective categories until Nov. 9, according to MTV EMA.

The 2022 awards ceremony will be held in Düsseldorf, Germany on Nov. 13, with live broadcast across 170 countries on MTV channels.

After "Amakabogera," Entrata is set to release her newest single "Puede Ba" under Star Pop.

