MAYNILA – Buo ang tiwala ng bokalista ng bandang Parokya ni Edgar na si Chito Miranda Jr. na handang suportahan ng mga Pilipino ang mga gawang-Pinoy na palabas at awitin basta magaling ito.

Sa kaniyang Twitter account, hindi napigilan ni Miranda na linawin sa isang komento sa kaniyang naunang post na kayang magbigay ng suporta ng maraming Pilipino sa mga sariling artista ng Pilipinas, lalo na kung mahusay ito.

Upang bigyang diin ang kaniyang punto, nagbigay ng ilang halimbawa ang mang-aawit ng mga nagpatunay sa galing ng mga Pinoy artists tulad ng Pinoy pop group na SB19 na palaging trending sa social media.

Binanggit din nito ang paparating na konsiyerto ng Eraserheads na sold out na umano agad habang tumatabo naman ng maraming papuri ang “Doll House” ni Baron Geisler sa Netflix.

Nakikipagsabayan din aniya sa mga banyagang mang-aawit sina Moira dela Torre at Ben&Ben pagdating sa Spotify.

“Pinoys will support local artists, regardless of the accessibility of foreign options, basta magaling,” saad ni Miranda.

Nauna nang naglabas ng saloobin si Miranda patungkol sa isyu ng pagba-ban umano ng mga palabas mula sa South Korea upang mabigyan ng suporta ng mga Pinoy ang sariling gawa ng bansa.

Nagmula ang usaping ito sa naging pahayag ni Senador Jinggoy Estrada sa budget hearing sa Senado kung saan naisip umano niya na ipagbawal na ang pagpapalabas ng K-drama sa bansa dahil mas sinusuportahan pa ito ng mga Pinoy.

Umani ito ng maraming batikos sa social media. Mabilis din namang nilinaw ni Estrada na nadala lamang siya ng bugso ng kaniyang damdamin.

Ayon sa senador, nais lamang niya na mabigyan din ng matinding suporta ang gawang Pinoy kagaya ng tinatamasa ng K-dramas at K-pop.

Para kay Miranda, hindi solusyon para sa kakulangan ng suporta sa local artrists ang pagtira sa mga banyagang palabas.

“Coming up with better shows and songs, is. As artists, kelangan lang natin galingan mas lalo para sabay tayo sa foreign acts. ‘Earn’ the support. Di pwedeng sapilitan,” saad nito sa Twitter.

