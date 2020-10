Ruffa Gutierrez, hindi napigilang maiyak ngayong malapit nang mag-college ang anak

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA -- Hindi na napigilan pa ni Ruffa Gutierrez ang sarili na maging emosyonal matapos marinig ang mensahe ng pasasalamat mula sa kanyang dalawang anak na sina Lorin at Venice.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes sa pamamagitan ng Zoom ay ipinahatid nina Lorin at Venice ang kanilang mensahe para sa ina na ginagawa ang lahat para mapabuti ang kanilang buhay.

"We are very grateful for you. We appreciate everything you do. Even if we don't show it most of the time, se both love you so much," ani Venice sa ina.



"I'm super grateful, especially 'cause my mom is really emotional because it's my last year of high school ... But just know when I do move to the next chapter of my life, there's gonna be no one I miss more than you. And even if we are far away, even if you think because we are far away we're not going to text you, we are still going to text you for everything. That's not going to change and I know that because you still text lola for everything. So we are super grateful and we love you so much," dagdag naman ni Lorin na planong mag-kolehiyo sa ibang bansa.

Hindi na napigilan ni Ruffa ang lumuha nang ibahagi niya ang mensahe para sa kanyang mga anak.

"Ngayon iniisip na nila kung saan sila magka-college, kung magka-college sila sa abroad. So, thank you so much girls, I love you so much and I know, you know that in everything I do, I do it for you. Oh my God! Ano ba 'yan 'yung lashes ko natatanggal," ani Ruffa sabay pahid ng luha.



Isang payo rin ang ibinigay ni Ruffa sa mga anak.

"Pumili kayo ng lalaking mamahalin kayo 'yung mabuti, God-fearing... para when you get married, your marriage will be forever," ani Ruffa.

Sina Lorin at Venice ang mga anak ni Ruffa sa dati nitong asawa na Yilmaz Bektas. Noong 2012, tuluyang napawalang bisa ang kasal nina Ruffa sa ama nina Lorin at Venice.

Sa Ruffa ay parte ng inaabangang romantic-family digital movie series ng Star Cinema na "The House Arrest of Us" kasama ang inaanak na si Daniel Padilla at aktres na si Kathryn Bernardo.

Bago ang "The House Arrest of Us" ay isa si Ruffa sa mga bida ng seryeng "Love Thy Woman" na nagtapos nito lamang Setyembre 11.

Maliban kay Ruffa, kasama din sa cast sina Arlene Muhlach, Dennis Padilla, Gardo Verzosa, Herbert Bautista, at iba pa.

Mapapanood ang "The House Arrest of Us" simula Oktubre 24 sa KTX, at Oktubre 25 sa iWant-TFC.

