Ronnie Alonte at Loisa Andalio, may plano nang magpatayo ng bahay

MAYNILA -- Inamin nina Loisa Andalio at Ronnie Alonte ang plano nila na makapagpatayo ng sarili nilang bahay.

Sa panayam nila sa "Magandang Buhay" nitong Martes, sinabi ni Loisa na parte ng kanilang pangarap ang pagkakaroon ng isang bagong bahay.

"Ako, ang family ko ay may bahay na sila, nabigay ko na ang pangarap ko para sa family. Ngayon na-realize namin na soon, 'yung pangarap din namin together," ani Loisa, 21.

"Siya may sarili na pong bahay din, bukod sa family niya na napagawan niya. Ako rin po, may bahay na sa Laguna. So next namin 'yun na, sana 'yung sa amin," ani Ronnie, 23.

Pag-amin nina Ronnie at Loisa, mas pinatatag ng quarantine ang kanilang relasyon.

"Ang kinagandahan ay mas nakilala namin ang isa't isa. Mas nagkaroon kami ng time, bonding at kumbaga masasabi ko na ang relasyon namin ngayon parang nag-mature talaga. Nag-iba ang pananaw mo. Akala mo dati stress lang ang love, akala mo dati, masakit lang sa ulo ang love. Hindi pala talaga siya ganoon kapag nahanap mo ang tamang tao para sa iyo," ani Loisa.

Para kay Ronnie, nanatiling si Loisa pa rin ang babaeng nais niyang makasama sa hinaharap.

"Lalo ngayon. Alam namin na nasa gitna namin si God, ayaw kong magkasala. Kumbaga naniniwala ako na kapag mayroon kang partner at sabay kayong naggo-grow mas maganda. ... Alam kong siya 'yon, siya 'yung ibinigay. Saka wala na kami sa laro. Lalo na ako, wala na ako sa laro," ani Ronnie.

Noong nakaraang taon, tinupad ni Loisa ang pangarap na mabigyan ng bahay ang kanyang pamilya.

Taong 2014 nang magsimula ang karera ni Loisa sa showbiz bilang isa sa mga housemate sa “Pinoy Big Brother.” Sinimulan niyaa ang pag-arte sa telebisyon para sa pangarap na matulungan ang kanyang pamilya.

Noong nakaraang taon ay huling napanood sa seryeng "The General's Daughter" si Loisa kung saan nakasama niya rin ang nobyong si Ronnie.

Samantala, taong 2015 nang pasukin ni Ronnie ang showbiz bilang miyembro ng grupong Hashtags ng "It's Showtime."

