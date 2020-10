Loisa Andalio, umiyak dahil sa matinding hamon dala ng pandemya

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA -- Hindi napigilan ng aktres na si Loisa Andalio ang maging emosyonal sa pagabahagi ng pinakamatinding hamon na pinagdaanan sa panahon ng quarantine dala ng pandemya.

Sa naging pagbisita nila ng nobyong si Ronnie Alonte sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, Oktubre 19, aminado si Loisa na ang kawalan ng trabaho ang pinakamahirap na pagsubok na hinarap niya at ng kanyang pamilya.

"Sa akin pinaka-challenge talaga 'yung walang work, 'yun talaga. Kasi bilang breadwinner mahirap. Ayaw ko ng mga ganitong topic, kapag family talaga," ani Loisa.

"Kumbaga ikaw 'yung inaasahan ng family mo. Kasi kumbaga ikaw 'yung may pinaka-okay na trabaho noon tapos nawala. Tapos sila rin naman, 'yung sinusuweldo ng mga kuya ko ay tama lang sa mga anak nila rin. Mahirap, sobrang mahirap, pero pinipilit ko silang sabihan na 'okay lang 'yan malalagpasan din natin ito.' Kumbaga laging dumadaan 'yung nangyayari sa ganitong mundo. Kailangan mo lang magtiwala," dagdag ng aktres.

Para sa aktres, sa kabila ng mga hamon dala ng quarantine ay mas naging matatag ang paniniwala niya sa Diyos.

Hindi na napigilan ni Loisa ang lumuha nang aminin niya ang hirap na hindi ipakita ang takot na nadarama para sa kinabukasan ng kanyang pamilya.

"Ayaw namin na mag-aalala sila, ayaw namin sila na matakot. So kumbaga hindi rin namin ipinapakita. Kaya ayaw ko ng ganito baka malaman nila na may ganyan pala si Loisa. Kumbaga ang hirap pero ipinapakita ko sa family ko na 'wala ito, okay lang ito, wala akong trabaho, 'wag niyo akong isipin.' Pero deep inside siyempre hindi okay," ani Loisa.

"Ako, may bahay ako, may nakakain naman kami. Paano pa 'yung isang kahig, isang tuka na mga tao? Kaya hindi ko na rin masyado iniisip ang sarili namin. Kumbaga thank you na lang talaga kasi healthy 'yung family, walang may sakit, 'yun na lang," ani Loisa.

Ayon kay Loisa, nagtulungan sila ng kanyang nobyo na si Ronnie para malampasan ang mga pagsubok.

"Kaming dalawa kasi 'yung mga nararamdaman namin sa isa't isa, hindi lang 'yung sa amin, about sa family din namin. Kumbaga pinag-uusapan namin at pinagtutulungan namin kung paano namin siya iso-solve. Ako naman simula 'yung ganitong nangyari, ipinapakita kay Ronnie rin na lilipas din ito, dumaan lang ito," ani Loisa.

Noong nakaraang taon, tinupad ni Loisa ang pangarap na makagpatayo ng bahay para sa kanyang pamilya.

Taong 2014 nang magsimula ang karera ni Loisa sa showbiz bilang isa sa mga housemate sa "Pinoy Big Brother." Sinimulan niya ang pag-arte sa telebisyon para sa pangarap na matulungan ang kanyang pamilya.

Noong nakaraang taon ay huling napanood sa seryeng "The General's Daughter" si Loisa kung saan nakasama rin niya si Ronnie.

Watch more in iWant or TFC.tv

Watch more in iWant or TFC.tv

Watch more in iWant or TFC.tv

Watch more in iWant or TFC.tv