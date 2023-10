MANILA -- Ibinida ng aktor na si Diether Ocampo ang kanyang anak na si Dream.

Sa panayam ni Korina Sanchez para sa kanyang programang "Korina Interviews," naging bukas si Ocampo sa pagiging ama.

Ayon kay Ocampo, hindi naging sekreto kailanman si Dream.

"Ang aking anak na si Dream ay may pribadong buhay na kailangan kong irespeto dahil 'yun ang kahilingan ng bata, na sana paglaki niya ay magawa niya ang mga gusto niyang gawin nang hindi siya nahahalo sa usapin o nasasangkot sa mga bagay na hindi siya parte, tulad ng mga ginagawa natin. Kailangan ko talaga siyang respetuhin," ani Ocampo.

Bilang magulang, hanga ang aktor sa kanyang anak na nakikitaan niya ng magandang buhay sa hinaharap.

"Pag-iisip niya ay maliwanag at nahihilig siya sa management, business, finance, 'yan ang mga hilig niya. Magaling sa (Mathematics). ... Sa akin 'yung may iko-contribute ko sa kanyang pagkatao ay kung paano makitungo sa kapwa-tao," ani Ocampo.

Matatandaang 2011 nang ipakilala ni Ocampo sa publiko ang kanyang noon ay pitong taong gulang na anak na si Dream.

Nang matanong kung paanong nangyaring nauna ang pagkakaroon niya ng anak, sagot ni Ocampo: "Hindi ko rin naman 'yon sinasadya. May mga bagay na minsan ay hindi mo napaghahandaan."

"'Yan 'yung mga panahon na takot ako sa responsibilidad. Takot ako na panindigan. 'Yung mga ganyan na natutunan ko habang ako ay nagkakaroon na ng tamang pag-iisip sa pagharap sa mga pagsubok. 'Yang mga ganyang pagsubok ay hindi mo pwedeng talikuran. Kailangan tanggapin, panghawakan mo panindigan. Ang mga Caviteño kapag mayroong nagawa, lalo na kapag pangalanan na ang nakataya, hindi namin pwedeng ipagpaubaya. Kailangan panindigan, tayuan at kailangang malaman ng tao na 'eto po ako, nagkamali po ako, tinatanggap ko po at nais ko pong itama,'" giit ni Ocampo.

Samantala, nagbigay din ang aktor ng kanyang saloobin pagdating sa usapin ng pagpapakasal.

"Ang kasal naman kasi hindi para sa lahat. Malaki ang respeto ko sa kasal. Lalo na sa mga kaibigan ko at kasama sa pamilya na tumatagal ang kanilang pagsasama. Hindi madali ang pagpapakasal, lalo na kung ang pamilya niyo ay lumalaki at marami kayong mga ginagawa na minsan ay salungat ng interes. Dumarating ang panahon na minsan ay sinusubukan ang pasensiya. Marami na rin akong mga kaibigan na dumaan diyan. At ako ay naging saksi, napaghingahan din ng sama ng loob at masakit na makita mong nagkaganun sila. Ayaw kong mangyari sa akin 'yon, natatakot ako," ani Ocampo.

"Pero alam ko naman na darating din ang panahon na kailangan ko rin na may katuwang. Masarap ang pakiramdam na mayroon kang maaasahan. Pag-uwi mo ay may maikukuwento ka sa kanya. ... Importante 'yon na mayroon kang nakakausap, nagbibigay sa iyo ng motibasyon at inspirasyon. Pero sino? Yun ang tanong. Ang hirap 'di ba? Yun ang hindi minamadali at kung darating ay darating. Kung sino George Clooney ay ilang taon na bago nakapagpapakasal. Hindi minamadali ang mga ganyan," ani Ocampo.

Nito lamang nakaraang buwan ay muling nakasama ni Ocampo ang mga kasamahan sa industriya sa ginanap na ABS-CBN Ball.

