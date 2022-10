Baron Geisler, hindi inakala ang tagumpay ng 'Doll House'

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Hindi inakala ni Baron Geisler na marami ang hahanga at magiging trending ang naging pagganap niya bilang bidang aktor sa pelikulang "Doll House."

Sa programang Sakto ng TeleRadyo nitong Miyerkoles, iginiit ni Geisler na hindi mangyayari ang tagumpay ng pelikula na ipinapalabas sa Netflix kung hindi dahil sa suporta ng mga manonood.

"Hindi ko po expected 'yan. I believe I've been saying this so many times na si God lang talaga ang nag-o-orchestrate nang lahat ng ito, lahat ng biyaya. Kung walang suporta sa kababayans natin here in the Philippines and abroad -- kasi nag-top 10 tayo 10 different countries -- I owe it all sa kababayans natin there. Sa lahat sa inyo, No. 1 po kami rito, kaya No. 1 po kami sa puso niyo. Ibinabalik ko po ang lahat ng honor, praise kay God sa lahat ng blessings na ito. Maraming salamat sa mga Kapamilya natin out there," ani Geisler.

Nakatanggap din ng papuri si Geisler mula sa mga kapwa niya aktor. Isa sa mga napabilib ay ang batikang aktor na si Aga Muhlach.

"Talagang I really looked up to Boss Aga and all of my colleagues maraming salamat. Sa akin marami ang nagme-message na 'oh mananalo ka na ng award, best actor.' For me, I just want to be the best person, I want to maintain that, sustain that. And also I want to be working with all of these legends sa industry na bumabati at nakapansin sa pelikula naming 'Doll House.' So maraming salamat talaga," ani Geisler.

Nang matanong ang mga bagay na natutunan niya sa pelikula bilang isa na rin ama, tugon ni Geisler: "Para sa akin lang na-realize ko na we can not turn back time. Time is precious and while we are alive the reason why we are alive is to make moments, to make moments with family and friends. Nasa atin na lang po, choice natin if we are going to choose good moments or bad moments. Kasi lahat naman po ng ating ginagawa ay may consequences maybe good, maybe bad. So I would rather choose to have good memories with my children and with my friends," ani Geisler.

"This movie is about forgiveness, redemption and unconditional love. Sa totoo lang po, natutuwa ako sa nagme-message sa akin sa social media na 'I think kakausapin ko na ang tatay ko. I think papatawarin ko na.' So ginamit ito talaga ng Diyos itong pelikula namin para tamaan ang puso at tamaan ang heartstrings ng mga manonood. So talagang may lesson na mapupulot dito sa pelikula," ani Geisler.



Matapos ang "Doll House" aabangan naman ang panibagong pelikula ni Geisler kung saan aniya ay kasama niya sina Christopher de Leon at Piolo Pascual.