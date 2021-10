MAYNILA -- "Hindi ko nga alam eh."

Ito ang tugon ng aktres na si Ruffa Gutierrez sa balitang nag-uugnay sa kanya at sa dating kasamahang aktor sa "The House Arrest of Us" na si Herbert Bautista

"Hindi ko nga alam eh. My God!" ani Gutierrez na bagamat walang ideya kung saan nagmula ang tsismis ay iginiit na mabuting tao si Bautista.



Aniya, suportado rin niya ang aktor sa desisyon nito na tumakbo sa Halalan 2022.

Watch more on iWantTFC

Natanong si Gutierrez ng showbiz reporter na si Ogie Diaz tungkol kay Bautista nang sagutin ng aktres kung may balak ba siyang maging politiko.

Ani Gutierrez, wala siyang balak sumabak sa politika dahil masaya siya sa buhay niya sa showbiz.

"Ayaw kong pumasok sa isang bagay na alam kong hindi ko magagawa ang best ko. And if ever pumasok ako sa politics, gusto ko talaga 'yung parang Department of Foreign Affairs, secretary of Tourism na pwede akong pumunta sa ibang bansa to represent the Philippines. Parang feeling ko mas bagay sa akin 'yung ganoong position, hindi 'yung botohan pa. Appointment. Na something I really enjoyed doing na bagay sa akin at akma sa knowledge na alam ko. Mangangampanya na lang ako sa friends ko. Ay! First lady na lang pa-wave wave, hindi ba? First lady na lang," ani Gutierrez.

Nang matanong kung kanino siya magiging first lady, sagot ni Gutierrez: "Ay wala pa. Can you find me someone? Sino ba? Wala."

Dito na tinanong si Gutierrez tungkol sa kanila ni Bautista.

Sa vlog, naikuwento rin ni Gutierrez ang pangarap niya noon na maging kongresista.

"When I was kid kasi my dream was to become congresswoman. I really want to file the divorce bill and I want to create laws for women and children based sa experience natin sa 'Reina ng Tahanan.' Kung paano ko gagawin hindi ko pa alam, dahil hindi ko pa pinag-aaralan 'yon. Pero kung papasok ako sa bagay na 'yon I have to know about it. Hindi naman tayo pupunta roon na parang wala kang alam," ani Gutierrez.

Ayon kay Gutierrez, tinatapos niya ngayon ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo.