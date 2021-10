MAYNILA -- Muling ipinakita ni Danica Sotto ang pagmamahal sa mister na si Marc Pingris sa pamamagitan ng kanyang mensahe para sa ika-40 kaarawan ng retiradong basketbolista.

Sa Instagram nitong Sabado, nagbalik-tanaw si Sotto sa unang beses na tinatawagan siya ni Pingris.

"I can still remember the first time you called me. Nagulat ako ang at bilis mo magsalita ng Tagalog. When I asked you sumagot ka agad ng 'Ha? Dito naman ako lumaki. Half-Fench but born and raised in Pangasinan,'" ani Sotto.

Sa kanyang mensahe, pinaulanan din ni Sotto ang mister ng papuri dahil sa kabutihan nito. Maliban aniya sa pagiging totoo, mapagkumbaba at maayos makiharap sa tao si Pingris.

"Umpisa pa lang nagpakatotoo ka na sa amin ng friends 'ko. 'Di pasikat but very genuine and humble. You never tried to pretend to be someone you’re not. Kahit pa sobra 'yung kaba mo whenever you’d have to talk to my relatives before, humarap ka pa din ng maayos at proud ka sa humble beginnings mo. Every time you achieve something, hindi mo nakakalimutan bumalik at magpasalamat sa lahat. Direcho kang kausap. Talagang what you see is what you get. You always try to give your best in everything you do. Of course you’re not perfect and no one else is. Pero masaya ako sayo and I’m so grateful to have you!" ani Sotto.

Sa huli, muling nagpasalamat si Sotto sa pagmamahal at pag-aalaga ni Pingris sa kanya at sa kanilang pamilya.

"You always tell me na 'di naman kailangan mag-post pa ako dahil alam mo naman na. Pero ganoon ako ka-,proud sa 'yo. So accept mo na 'yung appreciation post ko, okay? Thank you for loving us so much! Today is a blessing because we get to celebrate God’s faithfulness in your life" pagtatapos ni Sotto.

Samantala, sa pamamagitan din ng Instagram ay nagpasalamat si Pingris sa biyaya ng buhay sa lahat ng mga nakaalala sa kanyang kaarawan lalo na sa kanyang pamilya.

Nito lamang Marso, ipinagdiwang nina Sotto at Pingris ang kanilang ika-14 na anibersaryo bilang mag-asawa.

Matatandaang nagkakilala sina Sotto at Pingris noong 2005 at ikinasal matapos ang dalawang taon. Ngayon ay may dalawang anak ang mag-asawa.

