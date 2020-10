PANOORIN: Kapamilya stars nagtipon-tipon para sa 'ASAP' opening number

Sama-sama para sa opening number ng ‘ASAP’ nitong Oktubre 18, 2020 ang Kapamilya stars. Screengrab

Nag-uumapaw ng mga bituin ang “ASAP Natin ‘To” stage ngayong Linggo dahil sa pagtitipon-tipon ng mga Kapamilya artist para sa opening number ng noontime concert program.

Kasama sa mga inawit sa opening ang “We Are Family” ng American group na Sister Sledge, “Happy” ni Pharell Williams, at “On Top of the World” ng Imagine Dragons.

Ilan sa mga nag-perform ng number mula sa “ASAP” stage sina Martin Nievera, Gary Valencinao, Zsa Zsa Padilla, Ogie Alcasid, Regine Velasquez, Jed Madela, Jason Dy, Nyoy Volante, Jona Viray, Elha Nympha, Moira dela Torre, Angeline Quinto, at Klarisse de Guzman.

Tampok din sa opening ang cast ng mga programa ng ABS-CBN na mapapanood sa Kapamilya Channel, tulad ni Judy Ann Santos mula sa “Paano Kita Mapasasalamatan?”, Angel Locsin ng “Iba ‘Yan,” at Karla Estrada, Jolina Magdangal at Melai Cantiveros ng “Magandang Buhay.” Kumpleto rin ang hosts ng variety show na “It’s Showtime.”

Nakisaya rin ang cast ng seryeng “Walang Hanggang Paalam” na sina Angelica Panganiban, Zanjoe Marudo, at Paulo Avelino; at ng “Ang Sa Iyo Ay Akin” na sina Iza Calzado at Jodi Santamaria.

Full force naman ang cast ng “FPJ’s Ang Probinsyano” sa pangunguna ni Coco Martin kasama sina Yassi Pressman, Richard Gutierrez, Lorna Tolentino, Rowell Santiago, at Tirso Cruz III.

Tampok din ang mga bida ng upcoming drama na “Bagong Umaga” na sina Tony Labrusca, Kiko Estrada, Yves Flores, Barbie Imperial, Heaven Peralejo at Michelle Vito.

May cameo appearance din sina ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak, Chief Operating Officer for Broadcast Cory Vidanes, at Entertainment Production and Star Magic Head Laurenti Dyogi.

Ramdam din ang K-pop fever sa opening number dahil sa pagsayaw ni Kim Chiu ng “How You Like That” ng girl group na Blackpink. Sinamahan siya virtually nina AC Bonifacio, Krystal Brimner, at Sheena Belarmino.

Hataw din sina Sarah Geronimo, Iñigo Pascual, Jeremy Glinoga, at Jin Macapagal sa pag-perform ng “Dynamite,” ang latest hit ng K-pop superstars na BTS.