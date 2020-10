PANOORIN: Dance cover ni AC Bonifacio ng 'Lovesick Girls' ng Blackpink

Nag-dance cover ang Filipino dancer na si AC Bonifacio ng 'Lovesick Girls' ng sikat na K-pop girl group na Blackpink. YouTube: Andree Bonifacio

Muli na namang nagpabilib sa pagsayaw ang Kapamilya talent na si AC Bonifacio nang gumawa ito ng dance cover ng "Lovesick Girls," ang bagong kanta ng sikat na South Korean girl group na Blackpink.

Kuhang-kuha ni Bonifacio ang dance steps ng Blackpink para sa kanta, at halos gayang-gaya din ng kaniyang video — na kinuhanan sa kaniyang hometown na Vancouver, Canada — ang mismong music video ng "Lovesick Girls."

Ang "Lovesick Girls" ang title track sa kauna-unahang full-length album ng Blackpink, na inilabas noong Oktubre 2.

Magugunitang ginawan din ng dance cover ni Bonifacio ang 2 huling single ng Blackpink: Ang "Ice Cream" kasama si Selena Gomez at "How You Like That."

Ni-repost ng American pop star na si Gomez sa kaniyang Instagram Stories ang "Ice Cream" cover ni Bonifacio.

Nakuha naman ni Bonifacio ang second prize sa official dance cover contest ng Blackpink para sa "How You Like That."

Nitong nagdaang linggo, inilabas na rin ng streaming platform na Netflix ang documentary tungkol sa pagbuo at pagsikat ng Blackpink.

Sumikat si Bonifacio sa TV contest na Dance Kids, na kaniyang sinalihan kasama si Lucky Ancheta. Sa tawag na "Lucky Aces", nanalo ang duo bilang first grand champion ng naturang patimpalak noong 2016.

Pagkatapos, sumali siya sa first season ng Your Face Sounds Familiar Kids Edition noong 2017. Third placer siya sa naturang contest.