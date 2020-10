Mga residente ng Tahanang Walang Hagdanan, nakatanggap ng ayuda mula sa 'Iba 'Yan'

MAYNILA - Binisita ng aktres na si Angel Locsin at ng "Iba 'Yan" ang Tahanang Walang Hagdanan (TWH) para alamin ang kundisyon ng mga residente nito lalo na ngayong pandemya.

Nakilala rin ng Iba Yan si Willy Ogaro, isang PWD street vendor. Sa kabila ng kaniyang kapansanan, lumalabas si Willy para magtinda at kumita para buhayin ang kaniyang tatay na isang senior citizen.

Isa rin sa mga nakilala ng Iba Yan si Joceldhard Padilla, na isa sa mga gumagawa ng wheelchair sa TWH.

Sa tulong ni Jocel, nabigyan ng bagong wheelchair si Willy na kaniyang magagamit para sa paghahanapbuhay.

Nakatanggap din ng relief packs, insurance at health card si Willy at Jocel, maging ang iba pang residente ng TWH para maipagpatuloy pa nila ang kanilang pagtulong sa kanilang mga pamilya at mga kapwa PWD.

Narito ang kanilang kuwento.