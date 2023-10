MAYNILA -- Itinuturing nina Vivoree Esclito, Alora Sasam, Joao Constancia at Gello Marquez na biyaya ang maging parte ng seryeng "Can't Buy Me Love" na pinagbibidahan nina Donny Pangilinan at Belle Mariano o DonBelle.

Nitong Lunes sa naging pagbisita ng apat na bituin sa "Magandang Buhay," nagbahagi rin ang mga ito tungkol sa kani-kanilang karakter para sa pinakabagong programa ng ABS-CBN.

"Sobrang happy kasi nakasama ko po ulit ang mga kaibigan ko na nakatrabaho ko na before at kumportable na po ako. At the same time may trabaho at siyempre ginagawa ko po 'yung gusto kong ginagawa, so happy," ani Marquez.

"Ako super duper happy po ako and grateful kasi masaya kami sa set. Super tawa-tawa lang kami, kain lang kami kapag break time namin. Of course, it's a new blessing to be able to showcase my love for acting din. So I am very, very grateful and happy," dagdag ni Esclito.

"Ako siyempre super happy kasi magpa-Pasko na, kailangan nating mag-save at siyempre sa mga mina-manifest pa natin. So mayroon tayong suweldo, thank you so much," ani ni Sasam.

Sa serye, sina Sasam, Marquez at Esclito ay ginagampanan ang mga karakter na malapit kay Bingo (Pangilinan).

"We worked with them before. Now with the new proiect sobrang saya po namin siyempre working with Direk Mae (Cruz Alviar). I worked with her before already. So I am working with her again super happy with that. And just to be able to still do what I love yung acting ko po so super happy ako roon," ani Constancia na gagampanan ang karakter ni Carlos, half-brother ni Caroline (Mariano).

Nito lamang Lunes ipinalabas na sa free TV ang unang episode ng "Can't Buy Me Love."

Mapapanood ang “Can’t Buy Me Love” sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Jeepney TV, TFC, iWantTFC, Netflix, A2Z, at TV5.

