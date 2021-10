Nagulat si Bea Alonzo nang batiin siya ni ABS-CBN President at CEO Carlo Katigbak sa kaniyang kaarawan. Bea Alonzo vlog

Sinorpresa ni ABS-CBN President at CEO Carlo Katigbak si Bea Alonzo matapos batiin ng boss ng Kapamilya network ang aktres sa kaarawan nito.

Sa inilabas na vlog ni Alonzo, isa-isang nagtanong at bumati ang mga kaibigan ni Alonzo sa showbiz, kabilang na si Katigbak na inalala ang hilig sa pagkanta ng dating Kapamilya actress.

“You know, I've heard you sing twice—once with Anne [Curtis] in ABS and another time onstage during one of your birthday parties. And so, my question for you today is: will you sing for us on your birthday?” tanong ni Katigbak.

Halatang nabigla si Alonzo nang lumabas ang video ng dati niyang boss at natuwa ang aktres na hindi siya nito nakalimutan.

“Sir Carlo! I love you. Nami-miss ko kayo ka-inuman. Yung huli kong birthday celebration, nandoon sila hanggang almost end ng party and I miss you so much. I miss singing with all of you. I miss singing with Anne on stage,” sambit ni Alonzo.

Ngunit dahil pandemya, hindi muna ito magkakaroon ng magarbong pagdiriwang ng kaniyang kaarawan. Ayon kay Alonzo, ang nobyong si Dominic Roque muna ang makakasama nito sa kaniyang birthday sa isang beach.

Umaasa ang aktres na muli niya makakasama si Katigbak kapag ligtas nang magkita-kita sa personal.

“I hope we can do it again kapag lahat na ay safer. I hope we can get together again. Thank you for the message. I love you. I miss you so much,” pahabol ni Alonzo.

Bukod kay Katigbak, marami ring Kapamilya stars ang nagpaabot ng kanilang mensahe at katanungan kay Alonzo tulad nina Judy Ann Santos, Angelica Panganiban, Enchong Dee, Ian Veneracion, Dimples Romana at Angel Locsin.