Julia Montes, ibinahagi ang saloobin tungkol sa cheating

MAYNILA -- Nararapat na bang tapusin o bigyan pa ng pagkakataon ang isang relasyon kung ang isa sa magkapareha ay nagloko na?

Nitong Lunes sa naging pagbisita ni Montes kasama si Alden Richards sa "Magandang Buhay," ibinahagi ng aktresna si Julia Montes ang opinyon tungkol sa cheating.

Watch more News on iWantTFC

"Wala namang perfect. In a relationship, mayroong isa, hindi ko naman nilalahat, baka dalawa kayong nagkamali for a time. Pero hindi naman necessarily na kapag nagkamali sa iyo ay hihiwalayan mo na agad. Minsan baka rin pwede kang magtanong nung time ba na 'yon, nung nangyari 'yon ay may pagkukulang ka ba kaya nangyari yon? Pero kung wala, doon ka na magtanong sa sarili mo na 'ah teka lang?' doon naman mag-iiba ang kuwento," pauna ni Montes.

"So parang feeling ko cheating kapag ilang beses na -- too much. Pero kapag 'yung nagkamali, nadapa, well ako ang mindset ko lang kapag nadapa ba ang isang tao, sino ang gusto mong magtayo sa kanya? ibang tao na? Ibang babae na o ikaw pa rin na partner?" paliwanag ni Montes.

Halata naman ang naging paghanga ni Richards sa naging paliwanag ni Montes. Bagama't salungat ang opinyon ni Richards sa panloloko, sang-ayon din ang aktor sa mga sinabi ni Montes.

"Ako naman may point of view naman diyan, when you get into a relationship, alam mo kung ano ang papasukin mo, alam mo ang commitment mo sa partner mo and both of you should know. Ngayon ko lang kasi narinig lumabas kay Juls 'yon. Pero tama eh na 'yun nga kapag nadapa ba 'yung partner mo hahayaan mo ba na iba pa ang magtayo? Ganun kasi kapag nasa isang relationship ka o any commitment in your life, mas maganda na ginawa mo na lang lahat ng kaya mong gawin. Ngayon kung hindi mag-work ay no regrets on your part," ani Richards.

Bumisita sa "Magandang Buhay" sina Montes at Richards para anyayahan ang mga manonood sa kanilang pelikula na "Five Breakups and a Romance" na ipapalabas sa mga sinehan sa Oktubre 18.

Huling nakita sa telebisyon si Montes bilang isa sa mga bituin ng "FPJ's Ang Probinsyano" na pinagbibidahan ng nobyo nito na si Coco Martin. Nagtapos ang seryeng "Ang Probinsyano" noong nakaraang taon.



Mga kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC