Pinoy fans ni Chen ng Korean boy group EXO, excited na para sa kanyang 3rd album

Laking tuwa ng fans ni Chen, ang isa sa bokalista ng Korean boy group na EXO, sa balitang siya’y magbabalik para sa kanyang ikatlong mini-album na pinamagatang 'Last Scene.'

Album cover ng 'Last Scene' ni Chen

Kasama sa mga nagbunying ang kanyang Pinoy fans sa Europa. Makalipas kasi ng tatlong taon, makikita na nila ang kanilang idol para sa kanyang solo comeback.

FANS NI CHEN TUWANG-TUWA!

Ang sorpresang anunsyo ng pagbabalik ni Chen ay lubhang ikinatuwa ng kanyang fans. Isa na rito si Patch L., isang Pinay sa Monaco na super fan ng group sa loob ng walong taon.

“Paiyak na po talaga tapos nanginginig pa nung binabasa ko yung tweet. Anyway, I'm excited! Pero scary nung title but excited! Super!" sabi ni Patch L.

Photo courtesy of SM Entertainment

Para sa admin social media account ng fan base ni Chen na Kim Jongdae sa Italia, na si Cristina Cianfriglia, magkahalong pagkagulat at tuwa ang kanilang naramdaman nang malaman nila ang balita.

"I don't know what kind of genre will be this time but may be a ballad again. I hope in a more funky song but everything it's ok," sabi ni Cianfriglia.

Dahil sa nag-iingat sa mga prank posts, dinoble-check pa ng Paris-based Pinay na Blessie Buhian, kung totoo nga ang post.

"Out of nowhere, they suddenly dropped this post," sabi ni Buhian. Ngunit nang ma-confirm niya ang balita, umaasa siyang magtatagumpay ang solo release ng kanyang idolo.

"I am confident that he will get the support that he needs from everyone that believes in his talent. Cheering for Chen with all my heart!" sabi pa ni Buhian.

Photo courtesy of SM Entertainment

Pinakahihintay ng kanyang fans ang solo comeback ni Chen matapos ang tatlong taon. Si Kim Jongdae sa tunay na buhay ay nakita sa maraming music festivals sa iba’t-ibang bansa matapos siyang ma-discharge sa militar noong April 25, 2022.

Swerte naman si Mara Esquivias, isang Pinay EXO-L, Soondingie (ang pangkalahatang tawag sa fans ni Chen) at co-admin ng Kim Jongdae Philippines, na makita nila on stage si Chen sa Bangkok, Thailand.

Huling nakita naman ni Esquivas noong August 2019 ang kanyang idol nang siya’y mag-perform sa Manila kasama ang iba pang active members in EXO noon.

Photo courtesy of Mara Esquivias

"I feel like EXO-Ls, especially Soondingies, were really on the edge on what will be Chen’s next move for his career. So in a way, this comeback is like a reassurance to us that he will continue with his dream, and provide comfort to fans with his music. And we, his fans, will continue to support him along the way," sabi ni Esquivas.

SOLO ARTIST NA SI CHEN

Noong April 2019, inilunsad ni Chen ang kanyang unang solo album na “April, and a Flower” na patok sa worldwide charts ng iTunes, QQ at Billboard.

Ang kanyang title track na “Beautiful Goodbye” ay namayagpag din sa major Korean music charts. Matapos ng anim na buwan, inilabas naman niya ang kanyang pangalawang solo album na “Dear My Dear.”

Nanguna ito saiTunes sa 36 na bansa at sa buong mundo maging sa QQ, ang pinamalaking music site sa China.

Photo courtesy of SM Entertainment

Bago ang kanyang military enlistment, nai-release pa niya ang kanyang digital single na 'Hello' noong October 2020. Maliban sa kanyang collaboration sa ibang artist, nakilala rin si Chen bilang original soundtrack (OST) king dahil sa kanyang official soundtrack appearances na kinabibilangan ng 'Descendants of the Sun', 'Everytime with Punch’, '100 Days','My Prince's','Cherry Blossom Love Song', 'It's Okay', 'That's Love', at 'Best Luck.'

Ang 'Last Scene' ay may anim na kanta na may title track ng parehong pamagat at ilalabas sa darating na October 31.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Aftica, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.