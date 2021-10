Mula sa Instagram ni Regine Velasquez

Kagaya ng maraming Pilipino, hindi rin nagpahuli ang OPM icon at kinikilalang Asia’s Songbird na si Regine Velasquez sa pagkanta sa karaoke ngunit tila hindi niya nagustuhan ang kaniyang naging iskor.

Sa kaniyang Instagram account, ipinakita ni Velasquez ang duet nila ng kapatid na si Jojo ng mismong kanta niyang “Forever.”

Sa huli, 80 lamang ang nakuhang marka ni Songbird kaya humirit siya na tila may daya ang karaoke machine dahil sa mababang iskor na nakuha.

“Karaoke with my family. So kinanta ko yung SONG KO tapos ito lang eh!!!!!!ako nga kumanta nya!!!! Parang kailangan ko kausapin yung gumawa nito may daya eh,” biro ni Velasquez.

Kasama ni Velasquez ang kaibigang si Martin Nievera sa orihinal na bersyon ng nasabing awitin.

Bukod sa pagiging mahusay na singer, may natatagong kwela rin si Velasquez na minsan ay nagagamit niya sa variety show na “ASAP Natin ‘To.”

Noong Setyembre, kinagiliwan ng mga fans ang opening number ng palabas kung saan makailang ulit na naputol ang pagtatanghal ni Songbird na pabirong ikinairita nito.

“Napagod ako!” tugon niya matapos ang performance.