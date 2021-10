Screenshot mula sa vlog ni Kathryn Bernardo

Game na game na sumabak sa isang challenge si Kathryn Bernardo kung saan ipinakita niya kung paano aayusan ang sarili sa iba’t ibang klase ng sitwasyon.

Sa kaniyang pinakabagong vlog, ginawa ng aktres ang “Something You Would Wear Style” challenge kung saan binigyan ito ng 90 segundo upang mamili ng isusuot sa maraming scenario.

Inamin ni Bernardo na mahirap para sa kaniya na gumayak sa maikling oras lamang dahil nasanay siyang pinag-iisipan maigi ang isusuot.

“I am the type of girl who takes her time every time I fix myself and choose my outfit,” saad nito.

Walong sitwasyon ang ibinigay sa aktres, kabilang dito ang “impressing someone without being showy” kung saan dinampot niya ang isang maluwag na long sleeves at jeans bukod pa sa shades.

Sinubukan din niyang mag-ala Kpop idol kung saan tila nasubok ang kaniyang styling. Sa huli, napili nitong magsuot ng fur coat ngunit hindi siya masyado nasiyahan sa kaniyang ginawa.

Nasubok din ang kaniyang pag-iisip sa isusuot kapag Halloween at pagbibida sa Netflix series. Ginaya ni Bernardo ang outfit sa sikat na seryeng “Squid Game” sa pagsusuot ng maluwag na pants at jaket.

Western naman ang naisip niyang tema para sa Halloween costume kaya nagsuot ito ng sombrero at boots.

All-black naman ang napili niyang isuot kung sakaling mag-gatecrash siya sa isang kasal ng ayaw niyang tao. Chic at classy look naman ang nais niyang suot kapag nakita ang ex-boyfriend matapos ang breakup.

Nasa 3.6 milyon na ang subscriber ni Bernardo sa YouTube. Magbabalik-teleserye din ito kasama ang nobyong si Daniel Padilla para sa "2 Good 2 Be True."