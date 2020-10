'Magandang Buhay', mapapanood na rin sa A2Z Channel 11

MAYNILA -- Simula ngayong Lunes, Oktubre 19, ay mapapanood na ang "Magandang Buhay" sa free TV sa pamamagitan ng A2Z Channel 11.

Ito ang kinumpirma ng dalawa sa host ng pang-umagang programa ng ABS-CBN na sina Karla Estrada at Melai Cantiveros.

Sa Instagram, parehong ibinahagi ng dalawa ang teaser ng "Magandang Buhay" na ipapalabas na sa A2Z Channel 11 mula Lunes hanggang Biyernes tuwing 10:30 ng umaga, bago ang "It's Showtime."

Maliban kina Melai at Karla, host ng din ng "Magandang Buhay" ang aktres at mang-aawit na si Jolina Magdangal.

Nito lamang Abril sa gitna ng pandemya ay ipinagdiwang ng tatlong host ang ikaapat na taon ng kanilang programang “Magandang Buhay.”

Dahil na rin sa ipinatutupad na enhanced community quarantine sa Luzon noong Abril ay ipinagdiwang ng tatlong host mula sa kani-kanilang bahay ang espesyal na araw ng pang-umagang programa ng Kapamilya network.

Pansamantalang natigil ang "Magandang Buhay" noong Mayo matapos maglabas ng National Telecommunications Commission ng cease and desist order laban sa Kapamilya network.

Nitong Hulyo hanggang noong nakaraang buwan ay mga nakaraang episode ng "Magandang Buhay" ang ipinapalabas sa pamamagitan ng Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live.

Nito lamang Setyembre 28 ay nagsimula na ang mga bagong episode ng "Magandang Buhay" sa pamamagitan ng Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at iWantTFC.

Nagsimulang umere noong Abril 18, 2016 ang "Magandang Umaga."

Watch more in iWant or TFC.tv

