Ina ni Angeline Quinto, nanatiling nasa ICU

MAYNILA -- Nanatiling nasa ospital ang kinikilalang ina ni Angeline Quinto na si Sylvia "Mama Bob" Quinto.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, sa pamamagitan ng Zoom, ibinahagi ni Angeline na nasa ICU pa rin si Mama Bob.

"Nagpapasalamat ako sa mga taong patuloy na nagdarasal para sa kanya. Hanggang ngayon mas unti-unti siyang nagpapagaling po. Salamat po," ani Angeline na nagpaunlak ng panayam sa "Magandang Buhay" para sa kanyang kaibigan na si Jervi Li o mas kilala bilang si KaladKaren.

Nito lamang nakaraang linggo ay inalay ni Angeline para kay Mama Bob ang bago niyang awitin na “Huwag Kang Mangamba," na siya ring pamagat ng bagong serye ng ABS-CBN.

Nitong Oktubre 8, inanunsiyo na ang pinakabagong Kapamilya serye sa ilalim ng Dreamscape Entertainment.

Sa Instagram, ibinahagi ni Angeline ang teaser ng bagong serye. Aniya, si Mama Bob ang tangi niyang iniisip habang nire-record ang awitin na isinulat ni Fr. Manoling V. Francisco, SJ.

"Bawat salita na sinasabi ng kanta ay sagot sa pinagdadaanan ko ngayon," ani Angeline.

“Huwag kang mangamba sa kahit anong pinagdadaanan natin sa buhay. Kumapit ka lang. Kumapit ka lang sa Kanya," dagdag ng mang-aawit na ipinaabot din ang kanyang pasasalamat sa bumubuo ng bagong serye.

Noong nakaraang buwan, gamit ang social media ay humiling ng panalangin si Angeline para kay Mama Bob.

"Ito ang pinakamatinding pagsubok sa buhay ko. Hindi Mo ako kahit kailan binigyan ng pagsubok na hindi ko kaya. Ama, buong buo ang tiwala at pananalig ko sa 'Yo. 'Wag mong pabayaan ang taong pinakamahal ko Ama," ani Angeline sa Facebook.

"Please pray for Mama Bob," dagdag ni Angeline na hindi nagbigay ng detalye tungkol sa kalaagayan ni Mama Bob sa kabila nang naglabasang balita na na-stroke 'di umano ang ina at sumailaim sa operasyon.

Sa mga nakaraang panayam, iginiit ni Angeline ang pagmamahal sa kinikilalang magulang. Pinasalamatan niya rin si Mama Bob sa pagbigay sa kanya ng magandang buhay.

"Kung wala po si Mama Bob, siguro wala rin pong Angeline ngayon," ani Angeline.

