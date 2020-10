Dahil sa 3 milyon subscribers sa YouTube, Vice Ganda mamimigay ng cash prizes

MAYNILA -- Pumalo na sa higit tatlong milyon ang mga subscribers ni Vice Ganda sa YouTube.

Sa kanyang post sa Instagram nitong Huwebes, Oktubre 15, nagpahatid ng kanyang pasasalamat si Vice sa lahat ng kanyang mga tagahanga.

"May makaka-achieve ng chugug na ayuda bilang pa-ZENKYOOOW sa aking 3M YouTube subscribers," ani Vice sa caption ng kanyang post.

Para ipagdiwang ang kanyang pinakabagong tagumpay sa social media, ibinahagi ni Vice Ganda na mamimigay siya ng pampremyo sa tatlong mapipiling netizens.

"MEME-migay ako ng P120,000.00 worth of cash prizes!!!!! Chugug!" ani Vice.

Taong 2014 nang unang mag-post ng kanyang video sa YouTube si Vice. Sa ngayon ay umabot na sa higit 18 milyon ang nakapanood sa 232 videos ng "Its Showtime" host sa kanyang YouTube channel.

Noong nakaraang linggo lang ay nag-viral ang house tour video ni Vice kung saan ipinasilip niya ang bagong bahay na kanyang pinagawa.

Nito lamang Miyerkoles, ay ipinasilip naman ni Vice Ganda kung ano ang makikita sa ikalawang palapag ng kanyang bagong bahay.



Sa ngayon ay abala si Vice Ganda bilang host ng "It's Showtime" na napapanood na ngayon sa free TV sa pamamagitan ng A2Z Channel 11.

Mapapanood din ang "It's Showtime" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at iWantTFC.

