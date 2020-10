Angeline Quinto, kakanta sa kasal ni KaladKaren

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA -- Isa ang mang-aawit na si Angeline Quinto sa magiging parte sa kasal ni Jervi Li o mas kilala bilang si KaladKaren.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes sa pamamagitan ng Zoom, ibinahagi ni Angeline ang pagiging malapit nila ni KaladKaren.

"Hindi pa kami ulit nagkikita sa ABS-CBN ay nagkatrabaho na kami matagal na matagal na po. Kaya noong nagkasama kami sa 'I Can See Your Voice' sobrang natutuwa ako, kasi nagkita kami ulit. Tapos as magkatrabaho pa rin as KaladKaren na siya," ani Angeline na sinabing kakanta siya sa magaganap na kasal ni KakadKaren.

"Kaya noong narinig ko ang magandang balita nga tungkol sa kanila ni Luke ay tuwang-tuwa ako. Kaya sinabi ko sa kanya na kung kailanman ang kasal niyo ay asahan mo na kapag puwede talaga ay kakanta ako para sa inyo," dagdag ni Angeline.



Matatandaang nito lamang Setyembre nang ibalita ni KaladKaren ang engagement nila ng kanyang nobyong Briton na si Luke Wrightson.

Kuwento ni KaladKaren, 2011 pa lang noong una silang magkatrabaho ni Angeline nang sumali ito sa isang patimpalak.

"I miss you. Siya kasi ang pinaka-close ko sa 'I Can See Your Voice,' si Ate Angge. At saka nagkatrabaho na kami 2011 pa lang. Hindi pa ako nagsho-showbiz. Naging contestant namin si Ate Angge sa isang singing competition, tapos ako ang isa sa mga writer kaya kami nagkakilala," kuwento ni KaladKaren.

Labis naman ang kasiyahan at pasasalamat ni KaladKaren kay Angeline dahil sa kanilang pagkakaibigan.

"Alam mo naman na kahit hindi tayo nagkikita ay naa-appreciate ko ang message natin sa isa't isa and I'm really thankful na tinanggap mo ako sa life mo bilang kaibigan mo. Siyempre happy rin ako kapag natutuwa sa akin si Mama Bob. Thank you very much for our friendship. Sana 'yung pagkakaibigan na nabuo natin, simula pa noong hindi pa ako nagsho-showbiz hanggang ngayon sa ABS-CBN, ay mapagpatuloy natin 'yan forever na. I love you and thank you very much," ani KaladKaren.

Samantala, ibinahagi ni KaladKaren na sa England magaganap ang kasal nila ni Luke.



"Nakikita namin ang sarili namin na magse-settle sa England. In terms of legalities at least doon ay kikilalanin ang kasal namin. I can be Jervi Wrightson, dito sa Pilipinas hindi 'yon puwede. Hindi pa ngayon pero malay natin lahat naman ay ginagawa natin. The LGBT rights at mga advocate, activist are still pushing para magkaroon tayo ng equality and civil union. Maybe in the future 'di natin alam kung kailan. Pero kung legalities at legalities lang ay maganda na sa England," ani KaladKaren.

Sakaling dumating ang panahon at makasal na sila ni Luke, aminado si KaladKaren na marami siyang kailangang isakrpisyo.

Pero aniya, sa huli ay pipiliin pa rin niya ang pag-ibig nila ni Luke.

"Sa love, you have to choose. You can't have it all. For me, mayroon talagang bagay na dapat talagang isakripisyo para ipagpatuloy niyo ang relasyon niyo. Nothing is perfect. Pero feeling ko kung darating man ang pagkakataon na kailangan kong pumili, siyempre I will always choose Luke over my career," ani KaladKaren.

