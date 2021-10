'Marry Me, Marry You': Andrei at Camille, mag-on na

MAYNILA -- Opisyal na ang relasyon nina Andrei at Camille, ang mga bidang karakter ng serye nina Paulo Avelino at Janine Gutierrez na "Marry Me, Marry You."

Ito ay matapos aminin ni Andrei kay Camille ang kanyang pagmamahal. Ani Andrei si Camille ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng positibong pananaw sa buhay.

Ngunit ang kapalit ng kanilang masayang pag-iibigan ay ang mga problema sa pamilya at kaibigan.

Watch more on iWantTFC

Magkakaroon kasi ng lamat sa samahan ng matalik na magkaibigan na sina Andrei at Cedric (Jake Ejercito) dahil naunang umamin si Cedric ng kanyang nararamdaman para kay Camille.



Mas magiging kumplikado rin ang relasyon nina Andrei at Camille dahil naipakilala na ang binata sa tunay na ina niyang si Elvie (Cherry Pie Picache), ang ninang ni Camille na itinuturing nitong pangalawang ina.



Hindi batid ni Camille ang tungkol sa tunay na koneksyon nina Elvie at Andrei, at patuloy naman itong itatago ng mag-ina sa kanya.

Hanggang ngayon naman, galit na galit pa rin si Andrei na bigla na lang siyang iniwan ni Elvie noong bata pa siya.

Mapapanood ang “Marry Me, Marry You” gabi-gabi ng 9:25 sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live, iWantTFC, WeTV, at iflix. Para sa viewers sa labas ng Pilipinas, mapapanood ito sa The Filipino Channel sa cable at IPTV.

Related videos :

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC