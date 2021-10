Mula sa Instagram ni Julia Barretto



“Huwag ka mawawalan ng pag-asa.”

Ito ang pinagdiinan ng aktres na si Julia Barretto sa isang virtual press conference matapos matanong sa payo nito sa mga paulit-ulit nang nabibigo sa pag-ibig.

Ayon kay Barretto, halos lahat ng tao ay nasasaktan kapag nagmamahal ngunit hindi dapat magpatalo rito.

“Don't lose hope. Lahat naman tayo pinagdaanan 'yan. Actually, hindi lang sa pag-ibig. Maraming bagay sa buhay minsan parang, 'ayoko na, huwag na lang. Nakakawalang gana. Nakaka-discourage.' Pero huwag kang magpatalo,” saad ng aktres.

Dagdag pa ni Barretto, darating ang panahon na mauunawaan ng mga tao kung bakit kailangan mangyari ang mga paghihirap na dinanas sa nakaraan.

“Ang sarap magmahal. Ang sarap mabuhay. Ang sarap magtagumpay. Ang sarap mag-move forward. Ang sarap magkaroon ng bagong experience ng pagmamahal na magugulat ka na lang din. 'Ay may ganito pala. Ito pala 'yung para sa akin. Ay buti na lang ganun pala ang nangyari,’” sambit nito.

May handog ding magandang resulta ang mga pagkabigo sa pag-ibig, ayon kay Barretto. Aniya, dito lalong nasusukat ang katibayan ng isang tao.

“Ang sarap kayang mawasak ang puso. Joke lang. Medyo may kurot na masakit pero masarap siya kasi alam mong tumitibay ka. Pag na-o-overcome mo siya, 'ay, na-overcome ko 'yon,’” ani Barretto.

“Kaya ang sarap ng pain na 'yon kasi alam mo sooner or later ma-o-overcome mo siya. So parang mas masarap kapag masaya ka na kapag naramdaman mo na 'yung sakit na 'yon.”

Pahabol pa ni Barretto, isa sa mga natutunan niya sa kaniyang bagong proyekto ang huwag tumigil magmahal dahil baka sa susunod ay tamang tao na ang dumating sa kaniyang buhay.

“Huwag matakot na magmahal ulit. Give love a second chance again because it might be the one for you,” pahayag ng aktres.

Masaya ngayon ang lagay ng puso ni Barretto kasama ang nobyong si Gerald Anderson.