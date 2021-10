Darren Espanto, inaming intimidated siya dati kay Erik Santos

MAYNILA -- Nagbalik-tanaw sina Erik Santos at Darren Espanto kung paano nagsimula ang kanilang pagiging magkaibigan.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes para sa selebrasyon ng kaarawan ni Santos, ibinahagi ni Darren na nahihiya at intimidated siya sa tinaguriang "Prince of Pop" na una niyang nakasama noong lumalaban pa siya sa "The Voice Kids."

"Ako po as a person I'm very shy and I'm really an introvert. Hindi po ako ma hi. Kaya a lot of people think na medyo snob, ako suplado. Medyo ganoon din po siya sa akin noon. So imagine niyo po ang kaba ko na nandiyan ang iniidolo niyo. So akala ko talaga suplado siya so hindi ako talaga nagha-hi sa kanya masyado kahit sa 'ASAP,'" kuwento ni Espanto.

Ayon kay Darren, nagsimula silang mapalapit sa isa't isa bilang magkaibigan noong 2018 nang magkausap sila sa ABS-CBN Ball.

"Noong after-party, talagang nilapitan ako ni Kuya Erik, sabi niya 'Darren, isa ka sa mga young singer na talagang I admire.' Parang nababastos siya na parang hindi ako kasi friendly sa kanya as the other artists. Kasi, like for example, si Ate Sarah (Geronimo), naging coach ko sa show, so siyempre mas kausap ko po sa 'ASAP' na mga ka-age niya, sina Ate Sarah, ganun po. Siya hindi. So kahit magka-prod kami sobrang nai-intimidate ako," ani Espanto.

"Yun nga sinabi niya sa akin sa ABS-CBN Ball 'Bakit ka ganun sa akin? Alam mo mabait naman ako.' 'Yun po talaga. So talagang after that I was like, okay. Like we had the same thoughts about each other na parehas kaming intimidate or parang suplado but after that okay naman po, nag-uusap na po kami at mas naging okay na kami sa 'ASAP' when we would have prods together and stuff like that."

Hirit naman ni Santos sa kuwento ni Espanto: "Pero kasi medyo nakainom ako nung ABS-CBN Ball kaya medyo may lakas ako ng loob."

Ayon kay Espanto, maliban sa pag-awit, hinahangaan niya rin si Santos dahil sa debosyon nito sa pamilya.

Sa huli, pinasalamatan ni Espanto si Santos na naging isang tunay na kuya para sa kanya. Hiling din ni Espanto ang biyaya at kasiyahan para kay Santos.

Samantala, may ngiting hatid naman sa mga manonood ang naging sopresang pagtungo ng bunsong kapatid ni Santos na si Hadiya.

Nakakatuwa ang naging mensahe ng pasasalamat ni Hadiya, at ang pagpapaunlak nito na mag-duet sila ng kanyang kuya.

Bago pa matapos ang selebrasyon ng kaarawan ni Santos sa "Magandang Buhay" ay hindi rin nakatakas sa panunukso ng mga host ng programa si Santos na ipakilala si Hadiya kay Espanto.

"O sige kapag kay Darren, hindi ako magiging masyadong istrikto," hirit na biro pa ni Santos.

