Paghataw ni Jericho Rosales ng 'Always', viral

MAYNILA -- Ikinatuwa ng mga tagahanga ng aktor na si Jericho Rosales ang paghataw niya sa awiting "Always."

Matatandaang ang sayaw ng "Always" ay pinasikat ng Universal Motion Dancers o UMD noong dekada '90.

"Always, #MrPogi1996 #patigasanngkatawan," ani Rosales na matatandaang nagsimula ang karera sa pagsali niya noon sa talent search na "Mr. Pogi."

"Fun fact: napakamot UMD sa akin dati hehehe," dagdag ni Jericho.

Sa comment section din ng kanyang post ay pinasalamatan ni Jericho ang vlogger at toy collector na si Yexel Sebastian para aniya sa tutorial.

Sa ngayon ay nasa halos kalahating milyon na ang nakapanood ng makulit na paghataw ni Jericho.



Matatandaang Abril noong nakaraang taon nang matapos ni Jericho ang serye ng ABS-CBN na "Halik" kung saan nakasama niya sina Yam Concepcion at Yen Santos.

Sa nakaraang pahayag ni Jericho ay sinabi niyang nais niya munang magpahinga sa paggawa ng teleserye.

Nitong Pebrero, bago ang pagdedeklara ng lockdown dala ng pandemya ay inanunsiyo ang pagbabalik sa telebisyon ni Jericho sa ilalim ng RGE Drama.

