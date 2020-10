Luis Manzano, inilabas ang trailer ng online show nila ni Long Mejia

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA -- Inilabas na ni Luis Manzano ang trailer ng bagong online show na pagsasamahan nila ng komedyanteng si Long Mejia.

Magsasama ang dalawa sa inaabangang online show sa YouTube na may pamagat na "LuckyNg TuLong."

"Ang inyong mga hinaing, utang, chismosa, nahuli si mister/misis, sinaktan ka sa pagibig... kahit ano pa!!! ating bibigyan ng solusyon! Ang inyong mga problema, aming pagtutulungang aaksyunan! Promise ‘yan. Naagrabyado ka ba? O feeling dehado? Email niyo kami sa [email protected]," pagbabahagi ni Manzano sa Instagram.

Matatandaang nito lamang Agosto nang unang ipaalam ni Manzano ang pagsasama nila ni Mejia sa isang proyekto.

"Inaayos na namin vlog/online show namin. Eto na!! Sobrang kulitan to!!! Magiging show talaga 'to!" ani Luis sa caption ng kanyang dating post sa Instagram.

Nagkasama sina Manzano at Mejia sa "I Can See Your Voice" at "Minute To Win It."

