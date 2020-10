Karla Estrada, binigyan ng kuwintas si Elha Nympha

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA -- Ipinakita ni Karla Estrada ang pagkagiliw niya sa mang-aawit na si Elha Nympha.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, biglaan ang naging desisyon ni Karla na ibigay ang kanyang suot na kuwintas kay Elha.

"Tinitignan ko itong turtle na kuwintas parang bagay kay Elha," ani Karla bago niya ibigay ang alahas kay Elha.

Dagdag ng "Magandang Buhay" host: "Alam mo may mga bagay na parang hindi talaga para sa iyo. Pero gift ko 'yan sa iyo. Kasi nga nakita ka namin na halos lumaki na rin dito sa 'Magandang Buhay.'"

Ayon kay Karla, hanga siya sa galing ng mang-aawit at magandang disposisyon nito sa buhay.

"Gift ko 'yan sa iyo. Dahil itong buong lockdown. Naririnig kitang kumanta kanina at nakikita ko talaga na maganda ang pananaw mo," ani Karla.

Hindi naman naitago ni Elha ang saya sa ginawang pagbibigay ng regalo sa kanya ni Karla. "Thank you po," ani Elha.



Sa naging pagbisita ni Elha, naibahagi niya ang pinakaimportanteng natutunan niya sa panahon ng lockdown.

"Yung patience po at pagsunod mo sa rules and pagtitiis at pagmamahal sa family mo. Kasi sila lang ang kasama mo sa bahay. Kayo lang ang magkakasama so dapat magmahalan kayo," ani Elha.

Nito lamang Hulyo, sinorpresa ni Elha ang mga tagahanga sa matagumpay niyang pagbabawas ng timbang.

Sa ngayon ay masaya si Elha sa muling pagbabalik niya sa trabaho.

"See you po sa 'ASAP'. Nakaka-excite po kasi babalik work na po kami. 'ASAP Natin 'To,'" ani Elha.

Matatandaang 2015 noong magsimula ang karera ni Elha sa showbiz nang magwagi siya sa "The Voice Kids."

Sa "ASAP Natin 'To" ay parte si Elha ng JEZ kung saan kasama niya ang dalawa pang singing champions na sina Janine Berdin ng "Tawag ng Tanghalan" at Zephanie ng "Idol Philippines."

Watch more in iWant or TFC.tv

Watch more in iWant or TFC.tv

Watch more in iWant or TFC.tv