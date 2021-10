Kuha mula sa Instagram ni Gretchen Barretto

Nananatiling maganda sa mata ng businessman na si Tonyboy Cojuangco ang kaniyang long-time partner na si Gretchen Barretto sa kabila ng pagsasama nila sa higit 27 taon.

Sa Instagram, ibinahagi ng aktres at socialite na si Barretto ang isang pag-uusap nila ni Cojuangco kung saan sinabi ng businessman na sa dami ng babaeng nakita niya noon, nangingibabaw pa rin ang kapareha.

“Sa dami-dami ng babae rito, sa totoo lang, si Gretchen pa rin ang pinakamaganda,” hirit ni Cojuangco habang abala sa kaniyang cellphone.

“Noong bata ka pa,” pabirong pahabol ito na tila inaasar si Barretto. Ngunit bawi nito, “Mas maganda siya ngayon.”

Sa isa pang video, tinanong din ni La Greta si Cojuangco kung mahal pa rin ba siya nito kapag hindi na siya maganda.

“So, imagine that revelation, after 27 and a half years, na-realize ko, ginamit lang ako nitong mamang ‘to,” biro ni Barretto. “'Kaya ko naman sinamahan 'yan kasi ang ganda-ganda niya.’ E, paano pag hindi na ako maganda?”

Hindi sumagot si Cojuangco na patuloy pa ring nakatitig sa kaniyang cellphone. Kaya muling inulit ng aktres ang tanong: “Paano nga pag biglang hindi na ako maganda? Paano 'yan, Dada?”

“Can I finish?” lamang ang isinagot nito na sa tingin ni Barretto ay nag-iisip ng magandang isasagot.

“Can I finish, I really need a smart answer, sabi niya. Take your time for as long as it’s the answer I want to hear,” sambit ni Barretto.

Nito lamang Pebrero, ipinagdiwang ng dalawa ang kanilang 27th anniversary. May isang anak ang mga ito na si Dominique.

