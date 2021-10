Jason Dy, ibinahagi kung paano nagsimula ang hilig sa photography

MAYNILA -- Maliban sa pag-awit, pinasok na rin ni Jason Dy ang photography na pinagkakaabalahan niya ngayon.

Ang kuwento ng kanyang bagong kinahihiligan ay ibinahagi ni Dy sa sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes.

"Ako kasi mahilig lang akong gumawa. Hindi kasi ako mapakali, parang gusto ko laging may ginagawa. Lalo na ngayong panahon ng pandemic. Tinry ko rin dati nagpi-painting ako. Ngayon naman nag-umpisa lang siya kasi gusto ko ng bagong pictures ng sarili ko. Kasi kailangan ko ng promotional materials," paunang kuwento ni Dy.

"So sabi ko may camera nga pala ako, so praktisin ko lang muna, self-timer," dagdag ni Dy.

Ayon kay Dy, natuto siya sa pamamagitan ng panonood ng videos sa YouTube.

"Puro tutorial, self-learn lang talaga. Siyempre laking tulong din ni mama kasi si mama na 'yung parang naging assistant ko na rin... After ko na pinikturan ko ang sarili ko, si mama naman 'yung sumunod kong model," kuwento ni Dy.

Aniya, nang maramdaman ang tiwala sa sarili, nagsimula na rin siyang kumuha ng litrato ng mga ibang tao.

"Kapag nag-a-'ASAP' kami backstage, ayan dinadala ko ang camera ko at sinisiko ko lang sila KZ (Tandingan). 'KZ, picturan kita sa likod.' Si Erik Santos na-picturan ko na for birthday post niya," ani Dy.

Ilan na sa mga nakuhaan ni Dy ay sina Inigo Pascual, Zephanie at maging ang aktor na si Alex Diaz.

Matatandaang nagsimula ang karera sa pag-awit ni Dy bilang kampeon ng "The Voice Philippines" season 2.

