Zaijian Jaranilla, umaming may girlfriend na

MAYNILA -- In love na ang dating child superstar na si Zaijian Jaranilla na nakilala bilang si Santino sa 2009 seryeng "May Bukas Pa."

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, inamin ni Zaijian na may girlfriend na siya na nagpapatibok ng kanyang puso.

"One year and one month na po kami," dagdag ni Zaijian na ngayon ay 19 anyos na. "Sobra po (siyang inspirasyon). Nakakatulong po siya sa akin. Parang mas inspired ako sa pang-araw-araw.. kapag gumisiging ako tapos alam ko na may nagmamahal sa akin, tapos may naghihintay sa akin."

Samantala, ibinahagi rin ni Zaijian ang mga pagbabago sa kanyang buhay dala ng pandemya.



"Dahil po sa quarantine parang mas naging disiplinado akong tao. Parang naging healthy po ako. Natutulog na ako ng maaga. Kasi po kailangan sa panahon ngayon malakas ang resistensiya mo," ani Zaijian.

"Tapos pinasok ko rin po ang pag-i-streaming," dagdag ni Zaijian na inaming kumikita na rin siya dito.

"Sa panahon ngayon, wala naman po ako masyadong binibili so ibinibigay ko po sa family ko," aniya.

Maliban sa kasintahan, inspirasyon din ni Zaijian ngayon ang kanyang pinakabagong proyekto. Bibida ang aktor sa "Boyette (Not A Girl, Yet)," isang coming-of-age movie kung saan makakasama niya sina Inigo Pascual, Jairus Aquino at Dominic Ochoa sa direksiyon ni Jumbo Albano.

"Ngayon po binigyan ako ng sarili kong movie. Sa una hindi madali kasi lalaki po ako, tapos gaganap akong bading. So medyo ang lalim po nang pinaghugutan ko. Pero tinutulungan ako ng mga direktor ko. At 'yung set po namin halos puro gays po. So sinasabi nila na 'oy medyo lalaki ka sa ganitong galaw, gawin mo ito.' Parang binibigyan nila ako ng tips," ani Zaijian.

Ayon kay Zaijian, natutuwa siyang gampanan ang kakaibang karakter.

"Mas gusto ko po 'yung parang nacha-challenge po ako," aniya.