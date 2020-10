Karla Estrada, nagpasalamat sa suporta ni Kathryn para sa concert ni Daniel

TO GOD BE THE GLORY! Walang sawang pasasalamat sa pag suporta ninyo sa Unang Digital concert ng APOLLo by @supremo_dp . Salamat mula sa aking pamilya,Johnny moonlight prod. pamilya Bernardo @bernardokath at sa aming kapamilya ang abscbn. Salamat din sa aking pangalawang anak @sprakinheighten @josecarlitoph sa pagbahagi ng iyong talento sa pag awit at pag sulat ng kanta. Salamat sa aking kaibigan, @ianveneracion1 sa oras mo na mahalaga kay Daniel. At sa lahat ng bumuo at isinakatupan ang gabing matagumpay noong 10-11-2020.. ISANG MASIGABONG PALAKPAKAN SA INYONG LAHAT.πŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌ

A post shared by KARLA ESTRADA (@karlaestrada1121) on Oct 13, 2020 at 6:34am PDT