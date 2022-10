MAYNILA -- Ibinahagi ng mga anak ni Sunshine Cruz na sina Angelina, Sam at Chesca, ang muling pagiging malapit nila sa kanilang ama na si Cesar Montano.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, sinabi ng mga magkakapatid na ngayong taon muli naganap ang pagiging malapit nila sa ama.

"Recently we got closer and I feel like one thing that really made us closer was our younger siblings from our dad's new partner. So tatlo po sila," ani Sam.

Ibinahagi rin ni Sam na masaya ngayon ang estado ng kanilang pamilya.

"Nakakabuo po siya ng puso. It makes my heart really full to know that in God's time indeed everything will be okay and it's okay and it's better than okay kasi now we are closer than ever po. It's like old times lang," pahayag naman ni Angelina.

Matatandaang sa naging kaarawan ni Sam ay muling nakasama nila ang kanilang amang si Montano.

