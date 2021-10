Gaganap bilang social media celebrity couple sina Kylie Padilla at Andrea Torres na tila may halos perpektong relasyon, pagdating sa online sa 'BetCin'. Handout

“Perfect project.”

Ganito inilarawan ng aktres na si Kylie Padilla ang nalalapit nang umereng girls love series niya sa WeTV na “BetCin” kung saan katambal niya si Andrea Torres.

Para kay Padilla, sakto ang pagdating ng proyekto para sa kaniya dahil nais nitong gumawa ng proyekto na “mawawala” ang kaniyang sarili.

“Gusto ko 'yung mawawala muna si Kylie, papasok muna 'ko sa shoes niya at mawawala muna ako. This was the perfect project for that. When I read the script, na-in love na ako kagad kay Beth,” saad ng aktres.

Dagdag nito, natiyak niya agad nang mabasa pa lamang ang kwento na kaya niyang bigyang hustisya ang karakter ni Beth.

“I just knew na kaya kong gumawa ng isang karakter na mae-enjoy ko. It wasn't really a challenge e. I had so much fun. Bitin ako,” pag-amin ni Padilla.

Sang-ayon naman dito si Torres na umaming na-in love talaga sa pagpapalit anyo ni Padilla para sa palabas.

“Nag-transform talaga siya. Na-in love ako sa kaniya. Naga-gwapuhan ako sa kaniya. Very memorable 'yung first kiss ko, and first relationship ko with her,” ani Torres na gaganap bilang Cindy.

Kuwento pa ng aktres, nakatulong din sa pagpapaganda ng serye ang magandang samahan nila sa set.

“Grabe 'yung suporta na ibinigay namin sa isa't isa rito. Hindi ko 'yun maintindihan kung magic ba 'yung nangyayari. Lahat bumubuo sa BetCin talagang nag-gel kaming lahat,” pahabol ni Torres.

Gaganap bilang social media celebrity couple ang dalawang aktres sa romantic-comedy series na mapapanood na simula Oktubre 15.

Iikot ang relasyon nina Beth at Cindy sa social media habang unti-unting lumalayo ang loob nila sa isa’t-isa dahil sa pagkakaiba ng mga prayoridad at pangangailangan.

Habang inaalam ng dalawang karakter ang susunod na hakbang para sa kanilang relasyon, napili ang “BetCin” bilang isa sa mga finalist sa “#RelationshipGoals" kung saan kinakailangan nilang mapapaniwala ang fans na maayos pa rin sila bilang isang couple para makarami ng likes at manalo.

Para kay WeTV Philippines country manager Georgette Tengco, panahon na para magkaroon ng mga palabas na magpapakita ng kuwento ng dalawang babaeng nagmamahalan bukod pa sa napapanahong paggamit sa social media

“We feel that the time is right to put the spotlight on stories told from the lens of two women in a romantic relationship. This perspective is not often heard, and we wanted to give it the voice that it deserves,” saad ni Tengco.

“At the core of 'BetCin' is a love story about two people navigating life and love as it plays out on social media. That’s something we can all relate to.”

Sambit naman ng direktor ng palabas na si Shugo Praico, katatampukan ng katatawan at kurot sa puso ang walong episode na “BetCin.”

“I and the genius, JC Pacala, decided to stick with that tone, push the comedy and add poignancy into the mix to tell the break-up story of an odd but lovable couple trapped in the zany situation they created. We wanted to give the audience a fresh take, a unique experience on this familiar kind of story,” pahayag ni Praico.