Angela Ken, labis ang kasiyahan sa pagiging parte ng 'ASAP'

MAYNILA -- Para pa ring panaginip kay Angela Ken ang maging bahagi ng sikat na variety show na "ASAP Natin 'To."

"Kasi buwan pa lang po 'yung (lumipas) nung nagsimula po ako pero napakarami na pong nagmamahal sa akin. Nandito po ako ngayon sa 'Magandang Buhay,' nag-a-'ASAP' po ako, kaya po sobrang saya po na maging part po ng family na ito," ani Ken sa Magandang Buhay" nitong Miyerkoles.

Sa "ASAP Natin 'To" parte si Ken ng new breed of singers kasama sina Sam Cruz, KD Estrada, Anji Salvacion at Diego Gutierrez.

Watch more on iWantTFC

Hindi rin napigil ni Ken ang maging emosyonal nang magpasalamat sa kanyang ina at lola na aniya ay nagpalaki sa kanya.

Matapos mapanood ang video message mula sa kanyang lola, hindi na napigil ni Ken ang maiyak sa pagpuri sa kanyang lola.

"Parehas po sila ni mama, bilib po ako sa kanila. Hindi po madaling magpalaki ng anak, hindi madali maging nanay... kaya sobrang mahal na mahal ko ang magulang ko si mamu, si mama, lahat ng pamilya ko, lahat nang sumusuporta sa akin. Pati po 'yung mga hindi ko kakilala na nagmamahal sa akin ngayon sobrang blessed ko po," ani Ken.

Watch more on iWantTFC

Si Ken ang mang-aawit at kompositor ng sikat na awitin na "Ako Naman Muna."

Related video: