Miss Q&A Juliana Pariscova Segovia, takot na bumalik sa dating buhay

MAYNILA -- Ibinahagi ng unang Miss Q&A grand champion na si Juliana Pariscova Segovia na dumanas siya ng matinding pangamba at pag-aalala dahil sa lockdown bunsod ng pandemya.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, inamin ni Juliana na ang isa sa mga host ng pang-umagang programa na si Melai Cantiveros ang pinagsabihan niya ng kanyang mga pangamba.

"Hindi ko talaga siya alam na anxiety ang tawag doon. May mga halos gabi-gabi na umiiyak ako, hindi ako nakakatulog. Parang alingawngaw sa utak ko 'yung mga kinakatakutan ko na baka mangyari. Hanggang one time nagkausap kami ni momshie Melai. Tapos in-open ko sa kanya na may mga gabi na ganito-ganyan. Siya nagsabi na, 'momsh, anxiety 'yan," ani Juliana.

"Parang isa sa na-realize ko noong quarantine, ang daming taong puwedeng pagsabihan mo nang pinagdadaanan mo pero hindi lahat sila may pakialam. Hindi ka nila pagtatawanan, hindi ka nila huhusgahan, pero wala rin silang pakialam. 'Yung ganun. So parang dumadagdag siya sa bigat kapag alam mo na 'yung pinagsasabihan mo ay walang pakialam," ani Juliana.

Pag-amin ni Juliana, isa sa pinakamatindi niyang takot ay ang pagbalik sa dating buhay.

"Kasi talagang hindi ka makakatulog. Ang hirap. Sabi ko natatakot ako baka bumalik ako sa buhay namin dati. 'Yun ang lagi kong nasa isip," ani Juliana na naging emosyonal nang maikuwento ang nais ng ina na tumanggap ng labada.

"Parang after winning Miss Q&A parang pinangako ko na sa sarili ko na hanggang malakas ang nanay ko, ako ang gagawa ng lahat. ... Kaya nung sinabi niya sa akin na maghahanap ako ng labada para at least dagdag, hindi talaga ako pumayag kasi parang nakokonsensiya ako bilang anak. Parang, 'hoy Juliana, nag-aartista ka tapos 'yung nanay mo pinaglalabada mo' parang ganun. Di ko alam kung pride, pero hindi ko talaga kaya. Pero wala pong masama sa paglalabada," kuwento ni Juliana.



Noong nakaraang taon ay una nang inamin ni Juliana na naubos na ang P1 milyon na napanalunan niya sa patimpalak ng "It's Showtime."

Sa "Magandang Buhay," muling iginiit ni Juliana na wala siyang pinagsisisihan sa pagkaubos ng kanyang napanalunan.

"Ang daming nagsasabi sa akin na Juliana wala ka na palang pera, naubos na pala ang P1 million mo, ganito-ganyan. Ako 'yung tipo ng tao na ayaw kong pagsisihan ang mga bagay na nagawa ko na noon. Gusto ko ang babaunin ko ay yung natutunan ko noon para mabaon ko ngayon," ani Juliana.

"Kung saan ko man dinala yung P1 million na napanalunan ko sa Q&A, wala akong pinagsisisihan. Galing kami sa wala. Walang ref, walang sariling bahay. Nakikitira kami. Kapag nanggaling ka sa wala at nagkaroon ka ng at least P1 million ang una mo talagang gagawin is i-settle ang pamilya mo. 'Yun ang inuna ko at wala akong pinagsisisihan doon. Kung may luho man na napasama sa paggastos ng P1 million, wala akong pinagsisisihan kasi napasaya ko ang nanay ko roon," dagdag ni Juliana.

Ayon kay Juliana, dahil sa lockdown ay nagsimula rin siyang magbenta online ng skin care products at halaman.

Matatandaang bago ang pandemya ay naging bahagi pa si Juliana ng seryeng "FPJ's Ang Probinsyano."