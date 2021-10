TNT Boys, inamin ang hirap sa pagbabago ng boses

MAYNILA -- Balik-pagtatanghal na ang TNT Boys na sina Keifer Sanchez, Mackie Empuerto at Francis Concepcion.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, ibinahagi ng tatlo ang halaga ng kanilang muling pagbabalik.

Watch more on iWantTFC

"Kasi po sobrang tagal na po namin na hindi nakakanta. At saka 'yung comeback namin is iba-iba na po talaga ang boses namin. Hindi na po kami katulad noon na nakakaabot ng high notes; ngayon po parang mas more on po na panlalaki na kanta," ani Sanchez, 16.

"At saka mas alam na po namin ang ginagawa namin ngayon," ani Empuerto, 16.

Inilarawan pa ng tatlo na "super" laking problema ang pagbabago ng kanilang boses, pero tanggap na nila ito.

"Bagong panimula na po," hirit ni Empuerto.

Ayon sa tatlo, ang patuloy na pagpapraktis sa pag-awit ang isa sa paraan na ginawa nila para harapin ang hamon nang pagbabago ng kanilang boses.

"Siguro po patuloy pa rin po kaming nagpa-practice. 'Yun po ang importante, practice po talaga," ani Empuerto.

Sa programa, ibinahagi rin ng tatlo kung ano ang mga bagay na pinagkaabalahan nila mula nang dumating ang pandemya.

"Ako po nag-focus po talaga ako sa school ko po habang hindi pa ako nakakapag-perform," ani Empuerto.

"School po ang focus ko po at gumagawa rin po ako ng covers," ani Sanchez.

"Mas naka-focus po sa school at covers," dagdag ni Concepcion, 15.

Ayon sa tatlo, sa kabila ng pandemya ay hindi nawala ang kanilang pagkakaibigan.

"Actually po hindi nawala, still pa rin po ang communication namin, patuloy pa rin po" ani Empuerto.

"Nagcha-chat kami sa social media po at saka minsan po nagbi-video call din po," ani Sanchez.



Matatandaang nagsimula ang karera ng grupo sa pagsabak nila sa “Tawag ng Tanghalan.”

Pagkatapos nito ay naging sunod-sunod ang paglabas nila sa mga international program tulad na lang ng “Little Big Shots.”

Huling awit na inilabas ng tatlo noong 2019 ay ang “Ako ang Iyong Butuin,” na naging theme song ng seryeng “Starla.”



Related videos:

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC