Sheryn Regis, 'move on' na nga ba sa mister?

MAYNILA -- Tila nahirapan ang mang-aawit na si Sheryn Regis sa tanong kung "comeback" o "move on" na siya sa panahon na kasama pa niya ang kanyang mister na si Earl Echiverri.



Ito ang isa mga tanong na hinarap ni Regis sa "Magandang Buhay" nitong Martes.

"Hindi ko alam. Ang hirap naman ng mga tanong niyo. Pwedeng dalawa. Kasi nandoon naman siya at saka respeto ko kay Tito Earl all the time, na lagi siyang sumusuporta sa akin. Nagsusumbong talaga ako roon," ani Regis.

"Kung ano ang problema ko, like kagabi kakausap ko lang, alam mo 'yung 'sige okay lang 'yan, kaya mo 'yan.' Pero sa lahat ng desisyon ko, lahat ng gusto ko sa buhay ay nandiyan lang. So 'comeback' and 'move on,'" ani Regis.

Samantala, sinagot din ni Regis ang tanong kung "comeback" o "move on" na siya sa pagpunta niya sa Amerika.

Aniya, kailangan niyang magpunta ng ibang bansa dahil sa kanyang anak na si Lourdes "Sweetie" Echiverri.

"Pwedeng dalawa. Why? Because naiwan si Sweetie roon, kailangan ko talagang puntahan siya. Kung pwedeng Sweetie come here visit me here in the Philippines. Pero well kung mag-stay there longer, magmo-move on na ako kasi I want to stay here for good na sa Philippines," ani Regis.

Mula sa Cebu ang mang-aawit si Regis na nakilala sa pagsabak niya sa "Star in a Million" noong 2003.

Kilala si Regis sa kanyang mga awitin tulad ng "Come In Out of the Rain, "Kailan Kaya," "Sabihin Mo Sa Akin at "Hindi Ko Kayang Iwan Ka."



Noong 2010, nagdesisyon si Regis na mag-migrate sa Amerika kasama ang mister nito at kanilang anak.

May bago siyang awitin na "Gusto Ko Nang Bumitaw" at bibida rin si Regis sa kanyang unang digital concert na magaganap sa Oktubre 23.