MANILA — Radio personality DJ Chacha figured in a minor accident during a bicycle ride, she shared on Sunday.

On Instagram, the former MOR DJ, whose real name is Czarina Balba, shared photos of the slight damage to her bike and minor injuries.

She wrote: “My first bike accident happened today. Ang ruta namin ay QC-Barasoain Church-QC. Excited ako kase siyempre first 80km ride ko. Napakasakit, Kuya Eddie. Char. Pero seryoso, mahapdi.

“Nadale ako ng lubak sa Bocaue, Bulacan. Hindi naman kabilisan yung takbo ko pero ang lalim ng lubak, hindi ako naka-preno agad. Kasalanan ng preno! Char! Ayoko naman isisi sa lubak pero sabe ng mga residente lagi raw talagang may naaksidente sa area na ‘to ng Bocaue.”

Balba credited her faith for staying safe, pointing out that the if a vehicle had been speeding at the time, she could have faced a worst fate.

“Buti na lang walang mabilis na sasakyan sa likod ko dahil baka hindi lang ito inabot ko. Pero ang nakakaloka kanina, pagtayo ko una kong inisip yung bike ko. Aguy, nung nakita ko yung gasgas, mas humapdi yung sugat ko,” she said.

“The Lord really protected me today. Kahit may nangyaring ganito pasalamat pa rin kay Lord dahil nailaban pa rin makauwi kahit injured na. Lesson learned na rin talaga sakin at sa lahat ng Bikers po, doble ingat talaga tayo. Okay lang mabagal, maingat, dahan-dahan pero safe naman.”

Balba, who has been chronicling her being an avid cyclist in recent months, then called on the local government of Bulacan to fix the potholes that affect both vehicular transport and recreational riders.