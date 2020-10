Vice Ganda, naging bukas sa mga ipinaretoke

MAYNILA -- Sa bihirang pagkakataon, naging bukas si Vice Ganda sa kanyang mga ipinagawa o ipinaretoke sa kanyang katawan.

Sa kanyang pinakabagong vlog kung saan nakausap niya si Janine Berdin na umaming nagpaayos ng ilong, naikuwento rin ni Vice Ganda ang kanyang mga ipinaayos para mas mapaganda ang sarili.

Bungad ni Vice Ganda, walang masama sa naging desisyon ni Janine na sumailalim sa cosmetic enhancement.

"Ang katawan mo ang itsura mo, gift 'yan. Pero hindi ba ang gift natin may kanya-kanya tayong choice kung paano natin babalutin 'yung regalo. Iba lalagyan ng ribbon para mas maganda; 'yung iba, bibili ka ng wrap para mas maganda. Para sa akin ganun lang 'yung ginagawa mo. Ako, ginawa ko rin 'yon sa sarili ko," ani Vice Ganda.

Ayon sa "It's Showtime" host, maliban sa kanyang mga mata, ipinaayos niya rin ang kanyang baba at pisngi.

"Nagpagawa ako ng mata, nagpagawa ako ng pisngi, ng baba, hindi ba? So choice natin kung paano natin ira-wrap ang regalo natin," ani Vice Ganda.

Ayon sa sikat na komedyante, ang mas importante ay batid niya kung ano ang tunay na mahalaga.

"Pero ang malinaw sa atin, ang pinakamalaking regalo natin ay hindi naman 'yung mukha, 'yung nasa loob, 'yung puso. 'Yung puso ang talagang regalo natin. Itong (panlabas) wrapping lang ito ng regalo natin. Ang totoong regalo natin ay ang puso natin," ani Vice Ganda.

Iginiit naman ni Vice Ganda, hindi niya pinaretoke ang kanyang ilong.

"Hindi pa kasi ako nagpapagawa ng ilong. Ang ipinagawa ko lang ay mata. Kasi ang mata ko ay droopy, malungkot. Sabi nila hindi puwedeng nagpapatawa ka tapos malungkot ang mata. May malungkot na mata at malungkot na kilay kapag nakababa. So kailangan buka ang mata mo at ang kilay mo ay hindi pababa. So nilagyan ako ng talukap. Kasi mataba ang talukap ko. 'Yun ang ginawa. Tapos sa (pisngi) botox-botox, lifting-lifting. Tapos sa baba, para may baba. Pero 'yung ilong hindi ko pa napapagalaw eh," ani Vice Ganda.

Noong 2015 sa panayam sa TV Patrol, inamin ni Vice Ganda na pinadagdagan niya ang kanyang balakang.

"Hindi ko dini-deny. Diyos ko! Naku napaka-echosera ko naman kung sinabi kong totoo ito. Wala namang lalaking may balakang," ani Vice Ganda.

Taong 2018 naman nang maging bukas si Vice Ganda sa pagpapa-Botox para mas mapaganda ang kanyang mukha.