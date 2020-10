Janine Berdine admits getting a nose job

MANILA -- Singer Janine Berdin admitted that she underwent nose enhancement.

In an episode of Vice Ganda's "Gabing Gabi na Vice" published on Sunday, Berdin opened up about her nose job after photos showing her new look circulated online last week.

"Yung biggest insecurity ko ay 'yung nose ko, so 'yun po ang in-enhance ko, 'yung nose ko lang po," Berdin told Vice.

"Bago lang po. Actually wala pa pong one month. Wala po akong naramdaman (na sakit). Hindi ko po alam baka kasi gustong gusto ko po 'yung ginawa ko, pero wala po ako talagang naramdaman na sakit ever since day one po," Berdin said.

The Cebu singer said she's really happy with the outcome.

"Sabi ng mga friend ko, sabi nila, 'Bakit ka nagpo-pose agad ng pictures?' Sabi ko, 'Excited na kasi talaga ako.' Parang ang saya ko po talaga. Everytime I open my camera, tapos hindi ko po napigilan ang sarili ko. Parang wala lang. Ang saya ko lang po talaga. So ayon kahit wala pang one month sobrang naging excited lang po talaga ako," Berdin said.



The singer also explained why she had her nose done.

"Kitang-kita po na hindi ako masaya sa sarili ko dati. Kaya kapag pinapanood ko ang videos at photos ko ngayon ay ibang iba. Hindi lang po sa itsura kung hindi sa aura na ang saya ko na ngayon," she said.

Berdin said she believes that making herself better is her own definition of self-love.

"Parang may nakita po akong comment na hindi ko raw po dapat i-promote ang self love, kasi if you love yourself, dapat tanggap niyo lahat ng flaws niyo. Ang opinion ko lang po if you love yourself, kung totoong love niyo ang sarili niyo, dapat you take time and effort to enhance yourself, to make yourself feel better. 'Yun po ang pananaw ko sa self-love," Berdin said.

She also stressed that her nose enhancement has no effect on how she sings.

"Kumakanta nga po ako lagi. Ang pinaka-effect lang po siguro is hindi ko masyado nagagalaw ang bibig ko. Parang hindi ko nao-open ng super. Pero now unti-unti na siyang bumabalk sa normal. 'Yun lang po ang pinaka-effect," Berdin said.

In a previous interview, Berdin said that people must not be afraid of change.

"Let's not be afraid of change and let's not condemn change. Kung may gustong mag-change, ipa-change mo sila. Bahala sila basta masaya sila. So 'yun lang. Oh my gosh, I can't believe I'm saying this," Berdin said.

Berdin was the grand winner of Tawag ng Tanghalan season 2 ion 2018.

Prior to "Tawag ng Tanghalan" Berdin also joined different singing competitions.

She joined the first season of "Tawag ng Tanghalan" but with no luck. She also joined "The Voice Kids Philippines" and "Star Circle Quest: Search for the Next Kiddie Superstars 4" where she finished as a semifinalist.