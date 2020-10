Elisse Joson at Gino Roque, magsasama sa isang proyekto

MAYNILA -- Isang bagong proyekto ang pagbibidahan ni Elisse Joson.

Sa News 'To Yan ng Star Magic na inilabas nitong Linggo, inanunsyo ni Elisse ang kanyang serye kung saan katambal niya ang dating "Pinoy Big Brother: Otso" housemate na si Gino Roque IV.

"Isa rin po ito sa dumating na blessings during the pandemic," bungad ni Elisse.

"Sa November, ipapalabas na 'yung 'Beauty and The Boss.' Kasama ko po si Gino Roque, who is also (one of the) alumni ng 'PBB.' Kaya exciting kasi first time ko siya maka-work," ani Elisse.

Ayon kay Elisse, napapanahon ang romantic-comedy series nila ni Gino na hatid ang kakaibang saya at kilig ngayong panahon ng pandemya.

"Siyempre ngayon sa pandemic gusto natin makapanood tayo nung makakapagpagaan sa ating buhay. Makakapagpasaya sa atin, magpapakilig, ganun 'yung feel," ani Elisse tungkol sa proyekto.

Gamit naman ang kanyang socia media accounts, ibinahagi ni Roque ang poster ng proyekto nila ni Elisse.

Mapapanood sa iflix ang "Beauty and the Boss" sa Nobyembre.

Sa ngayon ay abala si Elisse sa pag-promote ng kanyang awiting "Halika Na" na inilabas noong Agosto sa ilalim ng Star Pop.