Arjo Atayde, may planong proyekto para kay Dumbo ng 'It's Showtime'

MAYNILA -- Ibinunyag ni Sylvia Sanchez ang plano ng kanyang anak na si Arjo Atayde na ipag-produce ng isang proyekto ang floor director ng "It's Showtime" na si Ervin Plaza o mas kilala bilang si Dumbo.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, sinabi ni Sylvia na naniniwala si Arjo sa talento ni Dumbo.

"Sobra siyang mahal ng anak ko. To be honest ha, okay sige, sasabihin ko na. Si Arjo gustong i-produce si Dumbo," ani Sylvia.

"Si Arjo, 'Mommy, may future si Dumbo.' Gumaganoon si Arjo. Sobra siyang mahal ni Arjo," dagdag ng aktres.

Pag-amin ni Dumbo, dapat ay ngayong taon sisimulan ang proyekto pero hindi natuloy dahil sa pandemya.

"Abangan niyo po 'yan. Excited din po ako. Actually this year dapat itong mangyayari lahat pero nagkaroon tayo ng (pandemya)," ani Dumbo.

"Susugalan siya ni Arjo. Ganoong level siya kamahal ni Arjo, sobra. Kapag nag-usap kami, 'Mommy, si Dumbo dapat ganito.Mommy, si Dumbo dapat ganyan,' ganoon siya," dagdag ni Sylvia.

Sa "Magandang Buhay," ibinahagi ni Sylvia na nagsimulang mapalapit siya kay Dumbo noong nagkakilala sila sa "Deal Or No Deal."

"Good soul siya. Lalo na nung nalaman ko ang kuwento ng buhay niya. Napakabait na anak, napakabait na kapatid na tiyuhin. Doon ko siya lalo minahal," ani Sylvia.

Para kay Dumbo, malaki ang pasasalamat niya kay Sylvia at sa pamilya ng aktres na itinuring siyang hindi iba.

"Nagpapasalamat ako sa iyo at sa buong Atayde talaga. Hindi niyo ako tinrato na kakilala niyo lang; pamilya ang turing niyo sa akin. Noong wala akong mauwian, talagang 'dito ka sa bahay, kumain ka diyan.' Sobrang salamat po, Tita. I love you so much po, Tita," ani Dumbo.

Ayon naman kay Sylvia, isang miyembro ng pamilya ang tingin nila kay Dumbo.

"Huwag mo lagi sinasabi na 'sino ba naman ako, si Dumbo lang ako.' Sa pamilya wala yung sikat wala 'yung mahirap, basta pamilya. ... Kapag minahal ko, mahal ko, kahit sino ka pa," ani Sylvia.