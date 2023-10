What keeps Maymay Entrata motivated

MANILA -- Kapamilya actress Maymay Entrata talked about her inspirations as she sat down for the “Star Magic Celebrity Conversations.”

In a video released by Star Magic, Entrata said that her past experiences motivates her to continue to strive and to do better when things get rough.

'Every time na may pagsubok ako, siguro ang nagpu-push sa akin ay 'yung past experience ko po. 'Yung kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko kasama ang pamilya ko. Na kapag nandoon ako sa time na sobrang pagod na ako ay bumabalik lang ako sa dati at sinasabi ko sa sarili ko 'nandito na ako, ngayon pa ba ako susuko?'" Entrata said.

"So sabi ko parang buhay lang, hindi ba tuloy-tuloy lang siya manalo man o matalo. So ganun din ang pangarap, tuloy-tuloy lang din. Kailangan talaga everyday ay may goal kayo, para may purpose ka, para hindi masyadong mahirap bumangon kapag nadapa ka," Entrata said.

In the interview, Entrata also shared her ultimate goal in life.

"Yung pamilya ko 'yung makita sila na successful din at nasa mabuting kalagayan sila at masaya sila sa kung ano ang mayroon sila. At 'yung relationship ko sa Panginoon ay sobrang strong, para sa akin ay okay na ako roon. Kasi kung pag-uusapan natin yung goal ko sa career ang dami, baka hindi tayo matapos. Pero sa sarili ko, sa soul ko, 'yun 'yon," she said.

Currently, Entrata said that her heart is happy as she is now in a relationship with her Canada-based boyfriend Aaron Haskell.

"Sobrang nai-inspire ako lalong magtrabaho kasi masaya ang estado ng puso ko. Though hindi naman lagi masaya araw-araw, pero kung pipiliin mo maging masaya araw-araw, why not? Kasi temporary lang naman ang buhay," she said.

"Dati kasi napagdaanan ko na lagi kong hinahayaan na 'yung mga negatibo sa buhay ko na kainin ang bawat desisyon ko sa pang-araw-araw hanggang na-realize ko na hindi pala siya okay. Hanggang sa umabot siya sa point na nawala ako, pero natuto ako. Pero nung natuto ako ay 'yun naman ang pinaka-worth it na feeling, matagumpay na feeling na hinayaan kong iyakan ang lahat, lahat ng trauma, lahat ng pinagdaanan ko kasi dahil doon as mas naging strong ako ngayon, mas naging masaya ako. At mas nakikita ko ang mga taong alam kong totoo sa akin, at alam kong mahal ako at susuportahan ako at good for my soul po," Entrata added.

