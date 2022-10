iDolls, naiyak sa pagpapasalamat sa isa't isa

MAYNILA -- Naging emosyonal ang mga miyembro ng nabuwag na grupong iDolls na sina Matty Juniosa, Enzo Almario, at Lucas Garcia sa pagbibigay nila ng pasasalamat sa isa't isa.

Nitong Martes sa "Magandang Buhay," ipinaliwanag ni Juniosa na ang pagkakaroon niya ng oportunidad na makapag-aral sa ibang bansa ang dahilan kung bakit kailangan niyang umalis patungong Europa.

Matapos ang paghingi ng patawad, tuluyan namang dumaloy ang mga luha nang ibahagi ng tatlo ang mga bagay na ipinagpapasalamat nila sa isa't isa.



"Enzo and Matty, salamat sa mahabang taon na kantahan, tawanan, baklaan, iyakan, awayan at mahalan tungo sa paalamanan. I will always cherish all those moments we spend together," ani Garcia.

"Salamat Lucas sa pag-push sa akin na kaya ko. Salamat din at hindi ka madamot. Si Lucas po kasi minsan nagiging stylist ko siya, namin. Salamat sa pag-order ng marami since sayang naman kami ang nakain. Salamat Matty kasi itinuring mo akong kapatid, pati na rin kay Tita Grace, atually 'di lang ako pati si Lucas. Salamat Matty kasi ikaw 'yung takbuhan ko every time na nanghihina ako. Lahat nang hinaing ko si Matty ang nakakarinig, lalo na nung pandemic. ...Salamat din for introducing the drag world to me. Kasi ito 'yung naging source of strength and confidence ko kasi dati sobrang natatakot ako na i-express ang sarili ko," ani naman ni Almario.

"Salamat, first, to the both of you for accepting my decision kahit alam kong medyo makasarili... I do see us doing this for a long time pero I think we have to get to know ourselves muna. Enzo, salamat for all the late night ML games. The knowledge you share with me ranging from showbiz chismis to conspiracy theories and spiritual stuff. 'Yung friends na shineyr mo sa akin at na-meet ko dahil sa iyo. And for loving my family like I do. Kay Lucas, salamat sa lahat ng memories and fun moments together. Your humor, your wit, your knowledge and passion for singing has been one of my greatest blessings and treasured moments. Salamat sa pagkakaibigan natin," pagbabahagi ni Juniosa.

Base sa kanyang pot sa Instagram, nasa United Kingdom na ngayon si Juniosa para mag-aral.

Nabuo ang iDolls noong 2019 matapos ang unang season ng “Idol Philippines,” kung saan sila mga naging finalists.

Matapos nito, naging parte sila ng “ASAP Natin ‘To” at “Your Face Sounds Familiar."

Bilang trio ay naglabas din ang grupo ng kanilang mga awitin sa ilalim ng Star Music.

