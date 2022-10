MAYNILA -- Nagpasalamat ang aktor at host na si Jhong Hilario sa mag-asawang sina Regine Velasquez at Ogie Alcasid dahil sa pagdalo nila sa ika-80 kaarawan ng kanyang ama.

Sa kanyang post sa Instagram nitong Lunes, nagbahagi si Hilario ng mga retrato na kuha sa nasabing pagtitipon na dinaluhan ng kanilang pamilya at iba pang mahal sa buhay.

"To Sir @ogiealcasid and Ate @reginevalcasid ako at ang buong pamilya Hilario lalo na si Papa na nag celebrate ng 80th bday ay walang kasing saya. Hanggang pag uwi ng bahay ay hindi makapaniwala," ani Hilario.

"Hindi sila makapaniwala na nasa harap nila kayo habang kumakanta. Maraming maraming salamat. We love you! God bless you more!" dagdag ni Hilario.



Si Hilario at Alcasid ay magkasama bilang mga host ng "It's Showtime."

Sa nakaraang post sa social media ni Alcasid, ibinahagi nito na nawalan pa ng balanse si Velasquez habang ginagawa nila ang kanilang spiel para sa kaarawan ng ama ni Hilario. Pero giit ni Alcasid, maayos naman at ligtas si Velasquez.

