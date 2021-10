Opisyal nang inilunsad ng ABS-CBN ang Star Magic Online International Workshops na magsisimula sa November 2021 sa pamamagitan ng virtual media conference noong October 7, 2021. Produkto ng nasabing workshop ang lahat ng Star Magic artists tulad nina Kathryn Bernardo, Liza Soberano, at Jane de Leon na bibida sa seryeng Darna.

“I’m very happy to announce that come November, Star Magic will again offer workshops to the public. This is your chance to experience the same workshops that all our Star Magic artists went through under the guidance of the best teachers headed by Direk Rahyan Carlos,” ani Laurenti Dyogi, head ng Star Magic.

(Left) Lauren Dyogi, Head ng Star Magic | (Right) Rahyan Carlos, Head ng Star Magic Workshops

Dagdag pa ni Dyogi, isasabak nila sa mga teleserye ang mga mapipiling workshopper:

“This time we leveled up our workshops by including an immersion program wherein, the students who excel in class may have a chance to appear in some of ABS-CBN’s production on television and digital platforms. So, why don’t you try the workshops? Enroll now and experience the training. Who knows, you might be the next Star Magic artist.”

Isa ang award-winning Kapamilya star na si Christian Bables sa mga sumailalim sa Star Magic workshop sa ilalim ni Direk Rahyan Carlos. Taong 2017 tinanghal na Best Supporting Actor si Bables sa 40th Gawad Urian Awards at pinarangalan din siya bilang Best Leading Actor sa 2018 Hanoi International Film Festival.

Kapamilya Star Christian Bables na nagwagi bilang 40th Gawad Urian Awards Best Supporting Actor at Best Leading Actor sa 2018 Hanoi International Film Festival

Ikinuwento ni Bables sa mediacon kung paano siya hinubog ng Star Magic para maging isang magaling na aktor.

“Ang pinaka-blessing sa akin dito sa pagpasok sa Star Magic workshops is yung pagiging pamilya namin, lalo na si Direk Rahyan…si Direk, kung hindi ‘yan naniwala at sumuporta sa ‘kin, siguro wala ako dito ngayon…kasi before…wala ako’ng pambayad ng workshops…kung hindi dahil sa consideration ni Direk, ‘ah ikaw, feeling ko meron ka…magtraining ka sa akin.’ Hanggang sa nag-open ang mga door for me. Kung wala ‘yung pusong ganon sa loob ng Star Magic workshops, marahil, wala ako dito ngayon,” sabi ni Bables.

Ibinahagi naman ni Carlos na siya ang nag-imbita kay Bables na subukan ang Star Magic workshop dahil kinakitaan niya ito ng potensyal.

“Pinangutang pa niya ang pamasahe niya papuntang Manila galing Dasma, tapos nanood siya ng workshop ko, kay Kathryn Bernardo yata ‘yun, one-on-one…tapos nagustuhan niya…and then nag-enroll siya sa class ng Yearend din…October, then November sila nag-start. And from there, nakitaan na siya ng husay and he worked his way up to the master class,” sabi ni Carlos.

Sinabayan ng ABS-CBN ang new normal dahil kahit pumutok ang pandemya noong nakaraang taon, patuloy ang pagdidiskubre ng media outlet sa mga may talento sa pag-arte at pag-awit sa pamamagitan ng online workshops.

“…pinaghirapan po naming aralin ng mga 20 teachers ko, on how to transpose all workshops from physical to online noong nag-pandemic…hindi po madali kasi nga ‘yung spontaneity, mas mahirap yung spontaneity pagdating sa Zoom. Nagla-lag ka, etc…but we happened to find ways on how to transpose everything. Kumbaga as artists, makakahanap at makakahanap tayo ng ways creatively…

And with that, mas lumaki po ang workshop ng Star Magic dahil since online, ‘yung mga Filipinos abroad can access online,” dagdag ni Carlos.

Patunay sa pang-world-class na Star Magic workshops ang kanilang tie-up sa E-Talent Musikademy sa Australia na pag-aari ng Pilipinang si Annabelle Regalado-Borja.

“Dito sa Australia, we just started our soft launch this October…since I have the school in Australia called E-Talent Musikademy but since we are into music, we’re teaching voice, guitar, songwriting, drums and all these stuff…we are offering another feature…nag-usap kami ni Direk Rahyan, why not inject also acting? Our current pool of students here in Musikademy, halo-halo…hindi lamang mga Pilipino, meron kaming mga Indians, may mga Australians…we decided to launch it as a summer camp for 2022. So, we’re adding there the music and the acting workshop…Umaapela akong mag-imbita sa lahat ng nandito sa Australia, may it be Filipinos or kung anumang lahi, na join us in our music and acting camp starting January to March 2022,” ani Regalado-Borja.

October 7, 2021 Star Magic online international workshops virtual medicon

Sa mga interesadong sumali sa online international workshop, bisitahin ang official Facebook at Instagram ng Star Magic. Puwede ring mag-email sa: starmagicworkshops@abs-cbn.com o kaya’y tumawag o mag-text sa: +639493975417.

“I’m inviting everybody all over the world, na hindi po kami natitigil sa ABS-CBN saka sa Star Magic, kahit wala pong prangkisa, kahit nag-pandemic, hindi po kami natigil mag-discover ng mga artista at mag-training ng mga gusting maging artista…Isa sa pamamaraan namin sa Star Magic na makatulong doon sa to get to survive is ang pag-o-offer ng workshops na ito…hindi lang talaga ‘yung acting lang ang matututunan…ako napaka-importante po sa akin na maging mabuting tao ka muna, bago ka maging mabuting artista,” pagbabahagi ni Carlos.