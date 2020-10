Christmas number pambungad ng 'ASAP' sa pagbabalik sa free TV

Isang Christmas number ang handog ng 'ASAP Natin 'To' sa unang linggong pagbabalik nito sa free TV. Screengrab

Isang maagang pamasko ang hatid ng Kapamilya singers ngayong Linggo sa "ASAP Natin 'To," kung kailan unang beses muling napanood ang noontime concert show sa free TV matapos mapaso ang prangkisa ng network noong Mayo.

Sa Christmas-themed opening number ng "ASAP," inawit nina Regina Velasquez at Jolina Magdangal ang "Kumukutikutitap," na binuo nina Ryan Cayabyab at Jose Javier Reyes, at unang pinasikat ni Joey Albert noong '90s.

Sinundan ito ng pagkanta nina Martin Nievera at Jason Dy ng "Pasko Na Naman," ZsaZsa Padilla at Jed Madela ng "Ang Pasko Ay Sumapit," at Ogie Alcasid at Erik Santos ng "Pasko Anong Saya."

Sa kasunod na number, pinahanga naman nina Jona Viray, Klarisse de Guzman, at KZ Tandingan ang mga manonood sa kanilang bersyon ng "Pasko sa Pinas," na inilabas ni Yeng Constantino noong 2011.

Sa kaniyang spiel, hiniling ni Padilla, ang tinaguriang Divine Diva ng Philippine entertainment industry, sa publiko na patuloy na damdamin ang pag-asang dala ng Pasko sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan ngayon.

"Marami man tayong hinaharap na iba't ibang pagsubok ngayon, sana hindi mawala ang pag-asang hatid ng kapaskuhan sa ating lahat," aniya.

Ito ang unang beses na muling napanood ang "ASAP Natin 'To" sa free TV matapos ilunsad noong Sabado ang A2Z Channel 11, ang blocktime partnership sa pagitan ng ABS-CBN at Zoe Broadcasting Network Inc.

Magugunitang tumigil ang free TV and radio operations ng ABS-CBN matapos mag-expire ang prangkisa nito noong Mayo.

Noong Hulyo, pinatay naman ng ilang kongresista ang hiling ng Kapamilya network para sa bagong prangkisa, na naging dahilan din para mag-retrench ang kompanya ng libo-libong empleyado.