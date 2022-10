Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Hindi napigilan ng mang-aawit na si Erik Santos ang maging emosyonal sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan sa "Magandang Buhay" nItong Lunes.

Naluha ang mang-aawit habang ibinabahagi ang pagkakaroon niya nang masasabing tunay na mga kaibigan sa industriya ng showbiz.

"It's so great to be surrounded by real friends, especially dito sa industriya na lagi nilang sinasabi na napakahirap makahanap at makatagpo ng mga tunay na kaibigan. Ako I am so proud to tell the world na kayo dito, tunay ko kayong kaibigan. Kasi beyond showbiz ang dami nating pinag-uusapan mga personal na buhay. 'Yung mga hindi alam ng mga tao na pinagdadaanan natin, di ba?" ani Santos.

Nakatanggap si Santos ng mga mensahe para sa kanyang kaarawan mula kina Janine Berdin, Jason Dy at Jonathan Manalo, na ipinagdiwang naman sa programa ang kanyang ika-20 taon sa industriya ng musika.

Si Manalo ang kompositor ng "Pagbigyang Muli," ang unang awiting pinasikat ni Santos.

Nakatanggap din ng mensahe si Santos mula sa mga host ng "Magandang Buhay" na sina Melai Cantiveros, Regine Velasquez at Jolina Magdangal.

Hindi rin napigil ni Magdangal ang maging emosyonal sa pagpapasalamat kay Santos sa pagiging mabuting kaibigan nito.

"Minsan nga sinasabi ko kung sino pa ang mga icon, sila pa 'yung sobrang bubuti ng kalooban na handa sila, nandiyan palagi sa mga mas nakababatang singers like us. So Ate (Regine) and the rest of of the icons sina Kuya Martin (Nievera), sina Kuya Gary (Valenciano), si nanay Zsa Zsa (Padilla), si Kuya Ogie (Alcasid), thank you. Sa mga kaibigan ko kay Jolens na lagi niyang kinakamusta ang kalagayan ko. You are a blessing to me talagang isa ka sa mga tunay kong kaibigan," pagbabahagi pa ni Santos.

Sa Instagram, para sa araw ng kanyang kaarawan, nagbigay-pugay si Santos sa kanyang ina.

Ibinahagi muli ni Santos ang hiling na dasal para sa paggaling ng kanyang inang may karamdaman. Unang, ibinahagi ni Santos ang tungkol sa pagkakaroon ng sakit ng ina sa "ASAP Natin 'To" nito lamang Linggo.

Nagsimula ang karera ni Santos nang magwagi sa "Star in a Million" noong 2003.

Sa ngayon ay isa si Santos sa mga mang-aawit ng "ASAP Natin 'To."

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC